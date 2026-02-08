Чи потрібно платити за забруднену постіль у потязі Укрзалізниці

Купе Укрзалізниці. Фото: Мінінфраструктури

"Укрзалізниця" поставила крапку в дискусії щодо постільної білизни у потягах. В компанії вперше офіційно відповіли, чи потрібно пасажирам платити за забруднення білизни.

Як, повідомляє Новини.LIVE, відповідний допис був опублікований в соцмережі Threads.

Реклама

Читайте також:

Що робити, якщо забруднили білизну

Одна із пасажирок поділилася своїм негативним досвідом у подорожі. ЇЇ дитина забруднила простирадло, після чого провідник почав вимагати оплатити 500 грн і запрати простирадло.

Відповідаючи на запитання пасажирки, в компанії заявили, що дії провідника були неправомірними і пообіцяли покарати його.

Чи треба платити за забруднену білизну в поїзді. Фото: скріншот Threads

За словами представника УЗ, в дорозі пасажир відшкодовує вартість постільної білизни лише у разі її зіпсуття — тобто, якщо річ не підлягає пранню та відновленню або якщо вона втрачена.

"Побутове забруднення (у тому числі з вини дитини) не є автоматичною підставою для негайного стягнення коштів", — зазначили в УЗ.

У відповідь користувачі також стали ділитися своїми негативними враженнями, заявляючи, що теж потрапляли у подібній ситуації і від них теж вимагали гроші.

Чи треба платити за забруднену білизну в поїзді. Фото: скріншот Threads

Однак інші користувачі Threads, навпаки, казали, що коли з ними траплялася така ситуація, провідники йшли їм назустріч і безкоштовно міняли постільну білизну без жодних умов.

Чи треба платити за забруднену білизну в поїзді. Фото: скріншот Threads

Нагадаємо, раніше УЗ викликала обурення українців, наголосивши, хто має право користуватись столиком в потязі. В компанії розповіли, що користуватися столиком мають право лише пасажири нижніх полиць.

Також залізничний перевізник вважає, що пасажири верхніх полиць не можуть без дозволу сідати на нижні місця в потязі. Користувачі мережі були обурені такою відповіддю, адже на думку багатьох — це несправедливий підхід.