Головна Транспорт Чи треба платити за забруднену білизну в поїзді — відповідь Укрзалізниці

Чи треба платити за забруднену білизну в поїзді — відповідь Укрзалізниці

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 17:54
Чи потрібно платити за забруднену постіль у потязі Укрзалізниці
Купе Укрзалізниці. Фото: Мінінфраструктури

"Укрзалізниця" поставила крапку в дискусії щодо постільної білизни у потягах.  В компанії вперше офіційно відповіли, чи потрібно пасажирам платити за забруднення білизни. 

Як, повідомляє Новини.LIVE, відповідний допис був опублікований в соцмережі Threads.

Читайте також:

Що робити, якщо забруднили білизну

Одна із пасажирок поділилася своїм негативним досвідом у подорожі. ЇЇ дитина забруднила простирадло, після чого провідник почав вимагати оплатити 500 грн і запрати простирадло.

Відповідаючи на запитання пасажирки, в компанії заявили, що дії провідника були неправомірними і пообіцяли покарати його.

провідник вимагав за білизну - фото 1
Чи треба платити за забруднену білизну в поїзді. Фото: скріншот Threads

За словами представника УЗ, в дорозі пасажир відшкодовує вартість постільної білизни лише у разі її зіпсуття — тобто, якщо річ не підлягає пранню та відновленню або якщо вона втрачена.

"Побутове забруднення (у тому числі з вини дитини) не є автоматичною підставою для негайного стягнення коштів", — зазначили в УЗ.

У відповідь користувачі також стали ділитися своїми негативними враженнями, заявляючи, що теж потрапляли у подібній ситуації і від них теж вимагали гроші.  

провідник вимагав за білизну - фото 2
Чи треба платити за забруднену білизну в поїзді. Фото: скріншот Threads

Однак інші користувачі Threads, навпаки, казали, що коли з ними траплялася така ситуація, провідники йшли їм назустріч і безкоштовно міняли постільну білизну без жодних умов. 

провідник вимагав за білизну - фото 3
Чи треба платити за забруднену білизну в поїзді. Фото: скріншот Threads

Нагадаємо, раніше УЗ викликала обурення українців, наголосивши, хто має право користуватись столиком в потязі. В компанії розповіли, що користуватися столиком мають право лише пасажири нижніх полиць. 

Також залізничний перевізник вважає, що пасажири верхніх полиць не можуть без дозволу сідати на нижні місця в потязі. Користувачі мережі були обурені такою відповіддю, адже на думку багатьох — це несправедливий підхід.

Укрзалізниця подорож штраф поїзди Threads
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
