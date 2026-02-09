Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт УЗ ограничила некоторые рейсы поездов в отдельных регионах — что известно

УЗ ограничила некоторые рейсы поездов в отдельных регионах — что известно

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 10:12
Россия атакует УЗ — оперативный статус движения поездов на 9 февраля
Поезд Укрзализныци. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Из-за постоянных атак России Укрзализныця была вынуждена изменить график движения поездов. В компании обнародовали оперативный статус движения поездов в отдельных регионах.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Реклама
Читайте также:

РФ снова ударила по Сумской и Черниговской областям

Россия снова атаковала железную дорогу Сумщины и Черниговщины, были повреждены локомотив и контактная сеть. Пассажиры и железнодорожники сейчас находятся в безопасных местах. В компании предупредили о возможных задержках поездов Сумы — Киев и Сумы — Харьков.

Опасность на Харьковщине

Железнодорожный участок Лозовая — Барвенково — Краматорск до сих пор остается опасным, поэтому пассажиров пока доставляют в объезд автобусом.

В Запорожье начали пускать поезда

УЗ продолжает усиленно мониторить ситуацию с безопасностью. В зависимости от обстановки в и из города пускают не только автобусы, но и поезда. В компании призвали пассажиров внимательно слушать инструкции поездных бригад и вокзальных стюардов.

Напомним, ранее УЗ вызвала споры в сети, когда ответила, кто имеет право пользоваться столиком в поезде. В компании объяснили, что у пассажиров нижних полок в разы больше прав и возможностей.

Также железнодорожный перевозчик считает, что пассажиры верхних полок не могут без разрешения садиться на нижние места в поезде. Пользователи сети возмущены, почему пассажиры с верхних полок должны платить одинаковую с другими сумму за билет.

Укрзализныця поезда Россия атака график
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации