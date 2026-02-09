Россия атакует УЗ — оперативный статус движения поездов на 9 февраля

Поезд Укрзализныци. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Из-за постоянных атак России Укрзализныця была вынуждена изменить график движения поездов. В компании обнародовали оперативный статус движения поездов в отдельных регионах.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

РФ снова ударила по Сумской и Черниговской областям

Россия снова атаковала железную дорогу Сумщины и Черниговщины, были повреждены локомотив и контактная сеть. Пассажиры и железнодорожники сейчас находятся в безопасных местах. В компании предупредили о возможных задержках поездов Сумы — Киев и Сумы — Харьков.

Опасность на Харьковщине

Железнодорожный участок Лозовая — Барвенково — Краматорск до сих пор остается опасным, поэтому пассажиров пока доставляют в объезд автобусом.

В Запорожье начали пускать поезда

УЗ продолжает усиленно мониторить ситуацию с безопасностью. В зависимости от обстановки в и из города пускают не только автобусы, но и поезда. В компании призвали пассажиров внимательно слушать инструкции поездных бригад и вокзальных стюардов.

Напомним, ранее УЗ вызвала споры в сети, когда ответила, кто имеет право пользоваться столиком в поезде. В компании объяснили, что у пассажиров нижних полок в разы больше прав и возможностей.

Также железнодорожный перевозчик считает, что пассажиры верхних полок не могут без разрешения садиться на нижние места в поезде. Пользователи сети возмущены, почему пассажиры с верхних полок должны платить одинаковую с другими сумму за билет.