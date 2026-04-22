Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Уряд змінить правила єЧерги для легкових та вантажних авто: нові умови

Уряд змінить правила єЧерги для легкових та вантажних авто: нові умови

Ua ru
Дата публікації: 22 квітня 2026 10:31
Нові правила єЧерги: що зміниться для водіїв легкових та вантажних автомобілів
Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

Уряд планує запустити єЧергу для легкових автомобілів і змінити правила для вантажного транспорту. Мова йде про розширення системи, яка раніше працювала лише для вантажівок і автобусів. Зокрема, готують зміни у пріоритетах та документах для перетину кордону.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис віцепрем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби. 

Які зміни планують в уряді

У Мінрозвитку заявили, що готуються зміни у пріоритетах та документах для перетину кордону.

"Пілотний запуск для легкових авто плануємо запустити вже у червні. Для громадян це означає, що запис у чергу для перетину кордону легковим автомобілем стане доступним через Дію, сайт і мобільний застосунок єЧерги. Скористатися сервісом зможуть як українці, так і іноземці", — наголосив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. 

Це поки тестовий формат, але його розглядають як перший етап масштабування.

Що зміниться у системі єЧерга

У Кабміні фактично переходять до того, про що говорили раніше — система має стати ширшою і більш керованою. Тому запускають нові технічні рішення, а частину ще допрацьовують.

За словами посадовців, єЧерга вже показала результат для вантажівок і автобусів, якою скористувалися мільйони транспортних засобів, але попит, як виявилось, значно більший.

Наразі уряд планує змінити логіку черги для вантажного транспорту. Зокрема, додадуть можливість вказувати митні документи під час бронювання. Їх перевірятимуть автоматично через інтеграцію з митними базами. Йдеться про T1, книжки МДП та інші. Також буде забезпечено пріоритет для компаній зі статусом авторизованих економічних операторів.  

Крім того, є зміни і для пасажирського транспорту: планують дозволити бронювання для транзитних автобусів через Україну. 

Що ще потрібно знати українцям

вантажівки водії виїзд за кордон
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації