Нові правила єЧерги: що зміниться для водіїв легкових та вантажних автомобілів

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

Уряд планує запустити єЧергу для легкових автомобілів і змінити правила для вантажного транспорту. Мова йде про розширення системи, яка раніше працювала лише для вантажівок і автобусів. Зокрема, готують зміни у пріоритетах та документах для перетину кордону.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис віцепрем'єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Які зміни планують в уряді

У Мінрозвитку заявили, що готуються зміни у пріоритетах та документах для перетину кордону.

"Пілотний запуск для легкових авто плануємо запустити вже у червні. Для громадян це означає, що запис у чергу для перетину кордону легковим автомобілем стане доступним через Дію, сайт і мобільний застосунок єЧерги. Скористатися сервісом зможуть як українці, так і іноземці", — наголосив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.



Це поки тестовий формат, але його розглядають як перший етап масштабування.

Що зміниться у системі єЧерга

У Кабміні фактично переходять до того, про що говорили раніше — система має стати ширшою і більш керованою. Тому запускають нові технічні рішення, а частину ще допрацьовують.

Читайте також:

За словами посадовців, єЧерга вже показала результат для вантажівок і автобусів, якою скористувалися мільйони транспортних засобів, але попит, як виявилось, значно більший.

Наразі уряд планує змінити логіку черги для вантажного транспорту. Зокрема, додадуть можливість вказувати митні документи під час бронювання. Їх перевірятимуть автоматично через інтеграцію з митними базами. Йдеться про T1, книжки МДП та інші. Також буде забезпечено пріоритет для компаній зі статусом авторизованих економічних операторів.

Крім того, є зміни і для пасажирського транспорту: планують дозволити бронювання для транзитних автобусів через Україну.

Що ще потрібно знати українцям

