Проїзд в Києві: тарифи на різні види транспорту у квітні 2026 року

Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Скільки доведеться віддати за проїзд у Києві: тарифи на різний транспорт

Скільки доведеться віддати за проїзд у Києві: тарифи на різний транспорт

Ua ru
Дата публікації: 16 квітня 2026 16:43
Тролейбус доставляє пасажирів у столиці. Фото: Новини.LIVE

У столиці діє розгалужена транспортна артерія. Пасажири можуть добиратися по місту у метро, на автобусах, трамвая та тролейбусах. На тлі суттєвого зростання пального у світі громадський транспорт в Києві залишається одним із найдоступніших.

Новини.LIVE розкажуть, скільки доведеться викласти за поїздку у громадському транспорті у Києві у квітні 2026 року.

Вартість проїзду у столиці

Найдешевше обійдеться поїздка у метро, тролейбусі, трамваї, автобусі та фунікулері. За одну поїздку без пільг доведеться віддати 8 гривень.

Без заторів по місту також можна добратися міською електричкою, проте за проїзд доведеться викласти вже 15 гривень. 

Як оплатити проїзд в громадському транспорті Києва

Щоб оплатити проїзд у наземному транспорті, потрібно:

Читайте також:
  • прикласти до валідатора пристрій, із якого придбали цифрову карту;
  • дочекатися підтвердження оплати на валідаторі — з цифрової карти спишеться поїздка.

Якщо на цифровій карті немає поїздок, спишуться 8 грн за проїзд із банківської картки.

Щоб оплатити проїзд у метро, потрібно:

  • вибрати цифрову карту в застосунку та натиснути "Створити QR-квиток";
  • cканувати QR-квиток на валідаторі. Із цифрової карти спишеться поїздка.

Якщо не скористатися створеним QR-квитком до опівночі, вартість поїздки повернеться на карту.

Як заощадити на поїздках

Зекономити на проїзді по місту можна за допомогою транспортної картки. Чим більше пасажир купує поїздок — тим більша виходить економія. Зокрема, купуючи 10 поїздок ви заощадите 3 гривні, а придбавши одразу 50 поїздок — економія складе вже 75 гривень (одна поїздка вже коштуватиме 6,5 грн).

У Києві діє понад 2000 локацій для поповнення транспортних карт і купівлі QR-квитків для проїзду у громадському транспорті. Зокрема, 243 термінали самообслуговування на зупинках наземного транспорту та 304 термінали на 52 станціях метрополітену. 

Поповнити картку також можна у понад 1800 терміналів Easy Pay, близько 322 Т-кіосках та у касах на 3 станціях метрополітену, а також через додаток Київ Цифровий.

Станом на квітень 2026 року стандартна транспортна картка коштує 96 гривень, а учнівська персоніфікована — 120 гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, наразі найдорожче проїхатись у маршрутці коштує у Львові та Харкові. У цих містах пасажири платять за проїзд по 25 гривень. 

Водночас найнижчі ціни на проїзд маршруткою у Запоріжжі, Луцьку, Рівному, Хмельницькому та Києві. Одна поїзда для жителів та гостей міста коштує у середньому від 15 до 18 гривень. 

Також Новини.LIVE писали, що киянам назвали справжній тариф на проїзд у метро. Зокрема, за підрахунками КМДА одна поїздка у 2026 році має коштувати 64,53 гривні. Ціну за проїзд можуть переглянути вже найближчим часом.

Київ проїзд громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації