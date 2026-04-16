Проїзд в Києві: тарифи на різні види транспорту у квітні 2026 року

Тролейбус доставляє пасажирів у столиці. Фото: Новини.LIVE

У столиці діє розгалужена транспортна артерія. Пасажири можуть добиратися по місту у метро, на автобусах, трамвая та тролейбусах. На тлі суттєвого зростання пального у світі громадський транспорт в Києві залишається одним із найдоступніших.

Новини.LIVE розкажуть, скільки доведеться викласти за поїздку у громадському транспорті у Києві у квітні 2026 року.

Вартість проїзду у столиці

Найдешевше обійдеться поїздка у метро, тролейбусі, трамваї, автобусі та фунікулері. За одну поїздку без пільг доведеться віддати 8 гривень.

Без заторів по місту також можна добратися міською електричкою, проте за проїзд доведеться викласти вже 15 гривень.

Як оплатити проїзд в громадському транспорті Києва

Щоб оплатити проїзд у наземному транспорті, потрібно:

Читайте також:

прикласти до валідатора пристрій, із якого придбали цифрову карту;

дочекатися підтвердження оплати на валідаторі — з цифрової карти спишеться поїздка.

Якщо на цифровій карті немає поїздок, спишуться 8 грн за проїзд із банківської картки.

Щоб оплатити проїзд у метро, потрібно:

вибрати цифрову карту в застосунку та натиснути "Створити QR-квиток";

cканувати QR-квиток на валідаторі. Із цифрової карти спишеться поїздка.

Якщо не скористатися створеним QR-квитком до опівночі, вартість поїздки повернеться на карту.

Як заощадити на поїздках

Зекономити на проїзді по місту можна за допомогою транспортної картки. Чим більше пасажир купує поїздок — тим більша виходить економія. Зокрема, купуючи 10 поїздок ви заощадите 3 гривні, а придбавши одразу 50 поїздок — економія складе вже 75 гривень (одна поїздка вже коштуватиме 6,5 грн).

У Києві діє понад 2000 локацій для поповнення транспортних карт і купівлі QR-квитків для проїзду у громадському транспорті. Зокрема, 243 термінали самообслуговування на зупинках наземного транспорту та 304 термінали на 52 станціях метрополітену.

Поповнити картку також можна у понад 1800 терміналів Easy Pay, близько 322 Т-кіосках та у касах на 3 станціях метрополітену, а також через додаток Київ Цифровий.

Станом на квітень 2026 року стандартна транспортна картка коштує 96 гривень, а учнівська персоніфікована — 120 гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, наразі найдорожче проїхатись у маршрутці коштує у Львові та Харкові. У цих містах пасажири платять за проїзд по 25 гривень.

Водночас найнижчі ціни на проїзд маршруткою у Запоріжжі, Луцьку, Рівному, Хмельницькому та Києві. Одна поїзда для жителів та гостей міста коштує у середньому від 15 до 18 гривень.

Також Новини.LIVE писали, що киянам назвали справжній тариф на проїзд у метро. Зокрема, за підрахунками КМДА одна поїздка у 2026 році має коштувати 64,53 гривні. Ціну за проїзд можуть переглянути вже найближчим часом.