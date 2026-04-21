Украинцам спросят пересечение границы: что изменится для водителей

Дата публикации 21 апреля 2026 14:13
Минразвития работает над новой функцией в еЧерга: что известно
Проверка документов у водителей во время пересечения границы. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница/Facebook

В Украине будет существенно модернизирована процедура пересечения границы. В частности, уже вскоре водители легковых авто смогут онлайн записываться в очередь для пересечения границы. Такая возможность существенно сократит время ожиданий при выезде и въезде в страну.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий, передает Новини.LIVE.

Через "Дію" можно будет бронировать время пересечения границы

Минразвития разрабатывает новый функционал системы еЧерга, который расширит ее использование для легковых автомобилей. Благодаря ему водители получат возможность бронировать места в электронной очереди для легковых автомобилей.

Новый сервис будет доступен через приложение Дія, сайт и мобильное приложение еЧерги.

"Система не просто заменяет физическое ожидание в очереди, она позволяет нам обеспечивать прогнозируемую логистику и возможность планирования перевозок", — отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Отмечается, что электронная очередь будет доступна не только лицензированным перевозчикам, но и гражданам (украинцам и иностранцам), которые пересекают границу собственным автомобилем.

Обновленная система будет автоматически проверять наличие страхового полиса "Зеленая карта" при бронировании места в очереди — водителю нужно будет ввести номер транспортного средства.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Европе заработала на полную система въезда/выезда ЕС (EES). Однако из-за новых процедур в аэропортах возникли километровые очереди. В частности, постоянно выходят из строя автоматические кабинки для снятия биометрических данных и время от времени возникают сбои в IT-инфраструктуре.

Также Новини.LIVE писали, что украинцам для въезда в Великобританию в 2026 году нужна виза. Разрешительные документы различают по цели запланированного пребывания. Например, бывают визы для туризма, учебы, работы, гостевания у родственников или друзей, участия в научных конференциях и тому подобное.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
