Новые правила єЧерги: что изменится для водителей легковых и грузовых автомобилей

Правительство планирует запустить єЧергу для легковых автомобилей и изменить правила для грузового транспорта. Речь идет о расширении системы, которая ранее работала только для грузовиков и автобусов. В частности, готовят изменения в приоритетах и документах для пересечения границы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития громад и территорий Украины Алексея Кулебы.

Какие изменения планируют в правительстве

В Минразвития заявили, что готовятся изменения в приоритетах и документах для пересечения границы.

"Пилотный запуск для легковых авто планируем запустить уже в июне. Для граждан это означает, что запись в очередь для пересечения границы на легковом автомобиле станет доступной через Дію, сайт и мобильное приложение єЧерги. Воспользоваться сервисом смогут как украинцы, так и иностранцы", — подчеркнул министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.



Это пока тестовый формат, но его рассматривают как первый этап масштабирования.

Что изменится в системе єЧерга

В Кабмине фактически переходят к тому, о чем говорили ранее — система должна стать шире и более управляемой. Поэтому запускают новые технические решения, а часть еще дорабатывают.

По словам чиновников, єЧерга уже показала результат для грузовиков и автобусов, которой воспользовались миллионы транспортных средств, но спрос, как оказалось, значительно больше.

Сейчас правительство планирует изменить логику очереди для грузового транспорта. В частности, добавят возможность указывать таможенные документы при бронировании. Их будут проверять автоматически через интеграцию с таможенными базами. Речь идет о T1, книжках МДП и других. Также будет обеспечен приоритет для компаний со статусом авторизованных экономических операторов.

Кроме того, есть изменения и для пассажирского транспорта: планируют разрешить бронирование для транзитных автобусов через Украину.

Что еще нужно знать украинцам

