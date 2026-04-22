Новые правила єЧерги: что изменится для водителей легковых и грузовых автомобилей

Кабмин изменит правила єЧерги для легковых и грузовых авто: новые условия
Правительство планирует запустить єЧергу для легковых автомобилей и изменить правила для грузового транспорта. Речь идет о расширении системы, которая ранее работала только для грузовиков и автобусов. В частности, готовят изменения в приоритетах и документах для пересечения границы.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития громад и территорий Украины Алексея Кулебы.
Какие изменения планируют в правительстве
В Минразвития заявили, что готовятся изменения в приоритетах и документах для пересечения границы.
"Пилотный запуск для легковых авто планируем запустить уже в июне. Для граждан это означает, что запись в очередь для пересечения границы на легковом автомобиле станет доступной через Дію, сайт и мобильное приложение єЧерги. Воспользоваться сервисом смогут как украинцы, так и иностранцы", — подчеркнул министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.
Это пока тестовый формат, но его рассматривают как первый этап масштабирования.
Что изменится в системе єЧерга
В Кабмине фактически переходят к тому, о чем говорили ранее — система должна стать шире и более управляемой. Поэтому запускают новые технические решения, а часть еще дорабатывают.
По словам чиновников, єЧерга уже показала результат для грузовиков и автобусов, которой воспользовались миллионы транспортных средств, но спрос, как оказалось, значительно больше.
Сейчас правительство планирует изменить логику очереди для грузового транспорта. В частности, добавят возможность указывать таможенные документы при бронировании. Их будут проверять автоматически через интеграцию с таможенными базами. Речь идет о T1, книжках МДП и других. Также будет обеспечен приоритет для компаний со статусом авторизованных экономических операторов.
Кроме того, есть изменения и для пассажирского транспорта: планируют разрешить бронирование для транзитных автобусов через Украину.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE сообщали, почему почти 80% перевозчиков Украины уже исчезли. Война очень четко показала проблемы, существующие во всех ключевых сегментах пассажирских перевозок.
Кроме того, Новини.LIVE рассказывали, сколько придется заплатить за одну поездку в общественном транспорте Киева в апреле 2026 года. Сейчас дешевле всего обойдется поездка в метро, троллейбусе, трамвае, автобусе и фуникулере. За одну поездку без льгот придется отдать 8 гривен. Но в ближайшее время КГГА планирует поднять тарифы.
