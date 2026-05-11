У Шотландії відновили трансатлантичний рейс, який зник у 2019 році

United Airlines відновив рейси до Шотландії.

Авіакомпанія United Airlines відновила сезонні польоти між Шотландією та США після багаторічної паузи, яка тривала з 2019 року. Перший рейс повернули 9 травня і літаки тепер літають щодня. Для Глазго це зараз єдиний прямий маршрут до Штатів.

Про це повідомляє Simple Flying.

Повернення польотів після довгої паузи

Відновлення сполучення стало помітною подією для аеропорту Глазго в Шотландії, який останні роки поступово втрачав далекомагістральні напрямки. До 2019 року цей маршрут уже працював, ще з часів Continental Airlines, а пізніше його обслуговувала United після злиття компаній.

Повернення рейсу для Глазго важливе ще й тому, що останні роки майже весь трансатлантичний трафік у Шотландії спрямовувався до Единбурга. Там більше туристів та кращий попит, через що Глазго поступово втрачав далекі рейси. Колись звідти літали і до Торонто, і до Філадельфії, але таких маршрутів уже давно немає.

Паралельно компанія навіть урізала кількість польотів між Ньюарком та Единбургом на літо. Новий рейс United змінює ситуацію, адже тепер частину навантаження просто перекинули назад у Глазго.

Новий літак для старого рейсу

До зупинки у 2019 році на маршрут ставили Boeing 757, але тепер літає Boeing 737 MAX 8, що незвично, бо це вузькофюзеляжний літак. Проте авіакомпанії останнім часом часто використовують саме такі борти на далеких напрямках через менші витрати пального і можливості простіше заповнити салон.

Нові літаки типу Boeing 737 MAX 8 зараз сильно змінили ринок. Вони дозволяють запускати рейси через Атлантику навіть там, де великий широкофюзеляжний літак був би збитковим.

