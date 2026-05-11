В Шотландии восстановили трансатлантический рейс, который исчез в 2019 году

United Airlines возобновил рейсы в Шотландию.

Авиакомпания United Airlines возобновила сезонные полеты между Шотландией и США после многолетней паузы, которая длилась с 2019 года. Первый рейс вернули 9 мая и самолеты теперь летают ежедневно. Для Глазго это сейчас единственный прямой маршрут в Штаты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Simple Flying.

Возвращение полетов после долгой паузы

Возвращение рейса стало заметным событием для аэропорта Глазго в Шотландии, который последние годы постепенно терял дальнемагистральные направления. До 2019 года этот маршрут уже работал, еще со времен Continental Airlines, а позже его обслуживала United после слияния компаний.

Возвращение рейса для Глазго важно еще и потому, что последние годы почти весь трансатлантический трафик в Шотландии шел в Эдинбург. Там больше туристов и лучший спрос, из-за чего Глазго постепенно терял дальние рейсы. Когда-то оттуда летали и в Торонто, и в Филадельфию, но таких маршрутов уже давно нет.

Параллельно компания даже урезала количество полетов между Ньюарком и Эдинбургом на лето. Новый рейс United меняет ситуацию, так как теперь часть нагрузки просто перебросили обратно в Глазго.

Новый самолет для старого рейса

До остановки в 2019 году на маршрут ставили Boeing 757, но теперь летает Boeing 737 MAX 8, что необычно, потому что это узкофюзеляжный самолет. Однако авиакомпании в последнее время часто используют именно такие борта на дальних направлениях из-за меньшего расхода топлива и возможности проще заполнить салон.

Новые самолеты типа Boeing 737 MAX 8 сейчас сильно изменили рынок. Они позволяют запускать рейсы через Атлантику даже там, где большой широкофюзеляжный самолет был бы убыточным.

