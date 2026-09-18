Укрзалізниця посилює правила безпеки: що чекає пасажирів у потягах і на вокзалах під час повітряної загрози

Пасажири на вокзалі. Фото: УНІАН

Кабінет Міністрів визначив нові правила для залізничного транспорту залежно від рівня повітряної загрози. Вони визначають, як працюватимуть вокзали, чи здійснюватимуть посадку та висадку пасажирів і що відбуватиметься з рухом потягів під час небезпеки. За жовтого рівня пасажирські перевезення триватимуть у звичному режимі, а за червоного людей переводитимуть до укриттів, а розклад потягів за потреби коригуватимуть.

Про новий порядок повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

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Як працюватиме залізниця під час жовтого рівня

За жовтого рівня залізниця продовжуватиме працювати за звичним сценарієм. Потяги рухатимуться за графіком, пасажири зможуть сідати та виходити на вокзалах, станціях і платформах.

На місці людям повідомлятимуть про рівень небезпеки та покажуть, де розташовані найближчі укриття. Перебування на вокзалі під час такого рівня загрози залишиться вибором самого пасажира.

Що зміниться за червоного рівня

За червоного рівня порядок роботи змінюється. Посадку та висадку пасажирів призупинятимуть, а людей на вокзалах і станціях спрямовуватимуть до укриттів.

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Відправлення потягів також можуть зупинити. Водночас потяг, який уже перебуває в дорозі, автоматично зупинятися через встановлення червоного рівня не буде. Для кожного потяга окремо визначатимуть подальші дії з огляду на оперативну ситуацію та інформацію про повітряну загрозу.

Такі дані цілодобово відстежують моніторингові групи Укрзалізниці. Якщо вони виявлять повітряні цілі, які можуть становити небезпеку для пасажирів чи працівників, залізничників оперативно повідомлятимуть.

На вокзалах з'явиться більше інформації про укриття

Пасажирів інформуватимуть через гучномовці, інформаційні табло, сайт і застосунок Укрзалізниці. Також оприлюднять рекомендації щодо дій під час різних рівнів загрози та маршрути до найближчих укриттів. Окреме завдання для регіонів — швидше встановлювати мобільні укриття біля вокзалів і станцій.

Вокзали охоронятимуть додатково

МВС і Національна поліція посилять охорону залізничних вокзалів. Правоохоронці також супроводжуватимуть евакуацію пасажирів у разі небезпеки.

Регіони мають синхронізувати роботу міського транспорту з графіками потягів, зокрема в нічний час. Це потрібно, щоб пасажири могли безпечно дістатися до вокзалу або продовжити поїздку після зміни ситуації.

Працівників залізниці, які безпосередньо працюють із потягами, планують забезпечити додатковими засобами індивідуального захисту — захисними жилетами та шоломами. Нові правила діятимуть до закінчення воєнного стану.

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