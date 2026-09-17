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Головна Транспорт В УЗ розповіли, чому неможливо придбати квитки на частину рейсів

В УЗ розповіли, чому неможливо придбати квитки на частину рейсів

Ua ru
17 вересня 2026 11:33
Квитки на потяг: В Укрзалізниці пояснили, чому не доступні місця на рейсі Київ-Запоріжжя
Пасажири їдуть у потязі УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Попри постійні атаки Укрзалізниця продовжує доставляти пасажирів всередині країни та за її межами. Проте безпекову ситуацію перевізник вимушений змінювати розклад та маршрут деяких потягів. Зокрема, обмеження діють на рейси до та з Запоріжжя.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads. 

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Графік та маршрут руху потягу Київ-Запоріжжя

Пасажирка поцікавилась у перевізника щодо розкладу поїзда сполученням Київ-Запоріжжя. Вона запитала, чому нині не можна придбати квитки на даний напрямок.

В Укрзалізниці пояснили, що через вороже "сафарі" РФ на поїзди з/до Дніпра курсування поїздів на цьому напрямку було змінено. 

Там додали, що залежно від ситуації з Дніпра до Запоріжжя курсують або електропоїзди (продаж за 5-10 діб) або рейсові автобуси.

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Інші користувачі мережі порадили пасажирці добиратися потягом з Києва до Дніпра і тоді вже далі автобусом до Запоріжжя.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, як діяти у випадку евакуації в потязі Укрзалізниці. Зокрема, після команди необхідно залишити поїзд та відійти від нього та залізничної інфраструктури настільки, наскільки це можливо безпечно, і прямувати в укриття. Закритий вагон перетворюється під час загрози на пастку для пасажирів.

Також Новини.LIVE писали, чому Укрзалізниці не має можливості заздалегідь повідомляти про затримки потягів. Річ у тім, що прогноз затримки може неодноразово змінюватися. Зокрема, поїзд може скоротити відставання, чи навпаки, зіштовхнутись в дорозі із новими перешкодами.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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