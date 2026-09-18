Укрзализныця усиливает правила безопасности: что ждет пассажиров в поездах и на вокзалах в случае воздушной угрозы

Пассажиры на вокзале. Фото: УНИАН

Кабинет Министров определил новые правила для железнодорожного транспорта в зависимости от уровня воздушной угрозы. Они определяют, как будут работать вокзалы, будут ли осуществляться посадка и высадка пассажиров и что будет происходить с движением поездов в случае опасности. При желтом уровне пассажирские перевозки будут продолжаться в обычном режиме, а при красном людей будут направлять в укрытия, а расписание поездов при необходимости будут корректировать.

О новом порядке сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

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Как будет работать железная дорога при желтом уровне

При желтом уровне железная дорога будет продолжать работать в обычном режиме. Поезда будут курсировать по расписанию, пассажиры смогут садиться и выходить на вокзалах, станциях и платформах.

На месте людям будут сообщать об уровне опасности и показывать, где расположены ближайшие укрытия. Пребывание на вокзале во время такого уровня угрозы останется выбором самого пассажира.

Что изменится при красном уровне

При красном уровне порядок работы меняется. Посадку и высадку пассажиров будут приостанавливать, а людей на вокзалах и станциях будут направлять в укрытия.

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Отправление поездов также может быть приостановлено. В то же время поезд, который уже находится в пути, автоматически останавливаться из-за введения красного уровня не будет. Для каждого поезда отдельно будут определяться дальнейшие действия с учетом оперативной ситуации и информации о воздушной угрозе.

Такие данные круглосуточно отслеживают мониторинговые группы Укрзализныци. Если они обнаружат воздушные цели, которые могут представлять опасность для пассажиров или сотрудников, железнодорожникам будет оперативно сообщено.

На вокзалах появится больше информации об укрытиях

Пассажиров будут информировать через громкоговорители, информационные табло, сайт и приложение Укрзализныци. Также будут обнародованы рекомендации о действиях при различных уровнях угрозы и маршруты к ближайшим укрытиям. Отдельная задача для регионов — быстрее устанавливать мобильные укрытия возле вокзалов и станций.

Вокзалы будут дополнительно охраняться

МВД и Национальная полиция усилят охрану железнодорожных вокзалов. Правоохранители также будут сопровождать эвакуацию пассажиров в случае опасности.

Регионы должны синхронизировать работу городского транспорта с расписаниями поездов, в частности в ночное время. Это необходимо, чтобы пассажиры могли безопасно добраться до вокзала или продолжить поездку после изменения ситуации.

Работников железной дороги, непосредственно работающих с поездами, планируют обеспечить дополнительными средствами индивидуальной защиты — защитными жилетами и шлемами. Новые правила будут действовать до окончания военного положения.

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