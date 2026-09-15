УЗ підвищила тарифи на проїзд в електричках: нові ціни

Приміський поїзд УЗ. Фото: УЗ/Facebook

З 15 вересня у кількох областях зростуть тарифи на на приміські залізничні перевезення. Найдешевший квиток Укрзалізниці обійдеться у 30 гривень.

Про це повідомив у соцмережі Facebook блогер Олег Васильєв, передає Новини.LIVE.

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Зростуть ціни на електрички

Із 15 вересня нові тарифи почали діяти у Київській, Житомирській та Чернігівській областях. З 22 вересня підвищення тарифів торкнеться Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську та Черкаську області.

Перевізник вже оприлюднив нові ціни на поїздки. За найдешевший квиток доведеться викласти щонайменше 30 грн (без комісії). Поїздка протяжністю понад 250 км обійдуться у 150 грн.

Додатково Укрзалізниця запровадила комісійний збір у розмірі 7 грн. Проте він стягується лише при придбанні квитків у касах та поїздах. Купуючи квитки онлайн в застосунку пасажири можуть заощадити цю суму.

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Нові тарифи на електричку УЗ. Фото: УЗ/Facebook

Востаннє Укрзалізниця підвищувала тарифи на приміські залізничні перевезення у червні 2025 року. Тоді вартість квитків виросла із 15 до 20 грн.

Раніше Новини.LIVE розповіли про те, як варто купувати квитки Укрзалізниці у пікові періоди. Зокрема, можна скористатися автовикупом і система придбає потрібні місця за вас. Проте він доступний не на усіх напрямках.

Також Новини.LIVE писали, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.