Червона гілка метро у Києві: чому не працює під час жовтого рівня тривоги

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Попри те, що в Києві нещодавно під час жовтого рівня загрози почала працювати зелена гілка метрополітену, влада міста не поспішає відкривати під час повітряної тривоги червону лінію підземки. В КМДА пояснили, які загрози несе таке рішення.

Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в інтерв'ю Bihus.Info, передає Новини.LIVE.

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Робота червоної гілки метро Києва під час тривог

Спеціаліст нагадав, що на "червоній гілці" потяг рухається відкритою ділянкою кілька станцій. Якщо буде загроза, буде неможливо евакуювати людей, адже поруч із потягом розташоване контактне обладнання під високою напругою.

Пантелеєв підкреслив, що на тлі постійних ворожих атак Києва необхідність евакуації буде виникати кожного дня.

Чиновник розповів, що натомість у зеленої ділянки відкрита ділянка значно коротша і потягу не доведеться зупинятися посеред відкритого неба.

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Він додав, що між правим та лівим берегом продовжує курсувати громадський транспорт, а влада міста моніторить пасажиропотік та необхідності може збільшити кількість рухомого складу.

За словами чиновника, після введення нових правил для столичної підземки ситуація із переїздом із правого на лівий берег Дніпра поступово стабілізувалася.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що за жовтого рівня загрози зелена гілка метро Києва працює без обмежень. Поїзди продовжать курсувати через Південний міст і пасажири зможуть зручно добиратися між берегами Дніпра. Проте у разі оголошення червоного рівня загрози вона не буде працювати як єдиний маршрут від Сирця до Червоного хутора — рух розділять на дві окремі ділянки.

Також Новини.LIVE писали, скільки людей можуть вмістити станції метро Києва. Зокрема, "Арсенальна", "Печерська" та "Золоті ворота" можуть вмістити орієнтовно 1 500-2 000 осіб. Проте варто зауважити, що підрахунки є орієнтовними, адже в КМДА не надавали відповідної інформації