З 14 грудня Укрзалізниця змінює графік руху поїздів на 2026 рік — деталі

Укрзалізниця змінює графік руху потягів — напрямки
З 14 грудня Укрзалізниця запроваджує новий графік руху поїздів. Зміни торкнуться регіональних, приміських та міських рейсів. Зокрема, компанія додала потяги на популярні напрямки та оновила частину рухомого складу.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Нові регіональні маршрути УЗ
В УЗ повідомили, що збільшили кількість регіональних рейсів — було додано рейси на захід України — до Карпат та Волині. Зокрема, зі Львова курсуватимуть нові потяги до Ворохти та Ковеля:
- №808/807 Львів — Ворохта 10:51 — 14:19;
- №808/807 Ворохта — Львів 16:38 — 20:26;
- №810/809 Львів — Ворохта 15:51 — 20:20;
- №810/809 Ворохта — Львів 06:10 — 10:07;
- №840 Львів – Ковель 05:20 — 08:42;
- №841 Ковель — Львів 09:42 — 13:07;
- №842 Львів — Ковель 14:10 — 17:33;
- №843 Ковель — Львів 18:33 — 22:00.
Укрзалізниця також додала комфортний модернізований електропоїзд Житомир — Київ — Конотоп №855-856. З Житомира він відправлятиметься о 6:43, прибуватиме до столиці о 09:03-09:10, а до Конотопа — о 12:32. Назад із Конотопа він повертатиметься о 14:00 та прибуватиме до столиці о 17:33-17:42, а до Житомира — о 19:55.
Новий графік Київської кільцевої електрички
В УЗ розповіли, що відтепер зміни по часу відправки Київської кільцевої електрички варіюватимуться у межах 10 хвилин до вже звичного розкладу. Окрім того, усі поїзди на Київському кільцевому маршруті будуть максимально новими — не більше року після капітальної модернізації. Актуальний розклад з'явиться 14 грудня і переглянути його можна буде за посиланням.
Новий графік приміського руху потягів УЗ
В компанії підкреслили, що новий розклад було сформовано з урахуванням рентабельності, аналізу пасажирського потоку та моделювання стикування між поїздами далекого, регіонального, приміського сполучень та з громадським транспортом. Окрім того, відтепер всі поїзди в Київській агломерації стануть 8-вагонними, щоб вмістити всіх охочих у годину пік та у випадках, якщо інші потяги курсуватимуть з перебоями. Актуальний графік можна буде 14 грудня переглянути за посиланням.
Раніше ми розповідали, коли найвигідніше купувати квитки Укрзалізниці. Вартість посадкового талона залежить від дня тижня, в який відправляється потяг.
Також провідник пояснив, як діяти у випадку, якщо ви в потязі Укрзалізниці проспали свою станцію.
Читайте Новини.LIVE!