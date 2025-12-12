Видео
Укрзализныця меняет график движения поездов — направления

Укрзализныця меняет график движения поездов — направления

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 11:07
С 14 декабря Укрзализныця меняет график движения поездов на 2026 год — детали
Информационное табло на вокзале. Фото: Новини.LIVE

С 14 декабря Укрзализныця вводит новый график движения поездов. Изменения коснутся региональных, пригородных и городских рейсов. В частности, компания добавила поезда на популярные направления и обновила часть подвижного состава.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новые региональные маршруты УЗ

В УЗ сообщили, что увеличили количество региональных рейсов — были добавлены рейсы на запад Украины — в Карпаты и Волынь. В частности, из Львова будут курсировать новые поезда в Ворохту и Ковель:

  • №808/807 Львов — Ворохта 10:51 — 14:19;
  • №808/807 Ворохта — Львов 16:38 — 20:26;
  • №810/809 Львов — Ворохта 15:51 — 20:20;
  • №810/809 Ворохта — Львов 06:10 — 10:07;
  • №840 Львов — Ковель 05:20 — 08:42;
  • №841 Ковель — Львов 09:42 — 13:07;
  • №842 Львов — Ковель 14:10 — 17:33;
  • №843 Ковель — Львов 18:33 — 22:00.

Укрзализныця также добавила комфортный модернизированный электропоезд Житомир — Киев — Конотоп №855-856. Из Житомира он будет отправляться в 6:43, прибывать в столицу в 09:03 — 09:10, а в Конотоп — в 12:32. Назад из Конотопа он будет возвращаться в 14:00 и прибывать в столицу в 17:33 —17:42, а в Житомир — в 19:55.

Новый график Киевской кольцевой электрички

В УЗ рассказали, что отныне изменения по времени отправки Киевской кольцевой электрички будут варьироваться в пределах 10 минут к уже привычному расписанию. Кроме того, все поезда на Киевском кольцевом маршруте будут максимально новыми — не более года после капитальной модернизации. Актуальное расписание появится 14 декабря и посмотреть его можно будет по ссылке.

Новый график пригородного движения поездов УЗ

В компании подчеркнули, что новое расписание было сформировано с учетом рентабельности, анализа пассажирского потока и моделирования стыковок между поездами дальнего, регионального, пригородного сообщений и с общественным транспортом. Кроме того, отныне все поезда в Киевской агломерации станут 8-вагонными, чтобы вместить всех желающих в час пик и в случаях, если другие поезда будут курсировать с перебоями. Актуальный график можно будет 14 декабря посмотреть по ссылке.

Ранее мы рассказывали, когда выгоднее всего покупать билеты Укрзализныци. Стоимость посадочного талона зависит от дня недели, в который отправляется поезд.

Также проводник объяснил, как действовать в случае, если вы в поезде Укрзализныци проспали свою станцию.

Киев Укрзализныця путешествие поезда туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
