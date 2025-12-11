Відео
Провідник УЗ пояснив, чому вони будять пасажирів заздалегідь

Провідник УЗ пояснив, чому вони будять пасажирів заздалегідь

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 14:27
Провідник будить за годину до прибуття потягу — із чим це пов'язано
Потяг на вокзалі. Фото: Новини.LIVE

Українці часто подорожують всередині країни та за її межами потягами Укрзалізниці — це доволі вигідно та зручно. На всіх залізничних рейсах провідники будять пасажирів заздалегідь — зазвичай десь приблизно за годину до прибуття, і пасажири часто дратуються через це.

Працівник залізниці в інтерв'ю "Фокусу" розповів, із чим пов'язані такі ранні підйоми та збори.

Читайте також:

Чому провідники рано будять в потязі УЗ

Провідник пояснив, що в правилах прописано, що будити пасажирів потрібно за 30 хвилин до прибуття, проте в цей час вже діє санітарна зона і мають бути закритими туалети. Щоб пасажири встигли привести себе до ладу — працівники УЗ будять їх трохи заздалегідь.

"Згідно з інструкцією, ми маємо розбудити пасажирів за 30 хв до прибуття поїзда, але часто у цей період починається санітарна зона — туалет закритий. Саме тому, щоб всі встигли сходити, куди треба, будемо їх трохи раніше, — десь за 45 хв", — сказав провідник.

Працівник залізниці також пояснив, що в пасажирів немає обов'язку здавати постіль — вони можуть просто скласти її на край полички. В інструкціях прописано, що провідник повинен зібрати постільну білизну за 30 хвилин до прибуття потягу.

Раніше ми розповідали, коли найвигідніше купувати квитки Укрзалізниці. Вартість посадкового талона залежить від дня тижня, в який відправляється потяг.

Також провідник пояснив, як діяти у випадку, якщо ви в потязі Укрзалізниці проспали свою станцію. 

Укрзалізниця правила подорож поїзди пассажиры
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
