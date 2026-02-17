Видео
Главная Транспорт Укрзализныця изменила графики поездов — новое расписание

Укрзализныця изменила графики поездов — новое расписание

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 19:23
УЗ изменила график движения поезда №21/22 Харьков — Львов — новый рокзлад
Укрзализныця изменила движение поездов. Коллаж: Новини.LIVE

Национальный перевозчик "Укрзализныця" изменила график движения одного из популярного поездов. Речь идет о поезде №21/22 Харьков — Львов, расписание которого было подкорректировано в пользу пасажиров нескольких областных центров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на УЗ.

Читайте также:

Новое расписание поезда №21/22 Харьков — Львов

В компании сообщили, что продолжают совершенствовать межрегиональное сообщение.

В частности, железнодорожный перевозчик изменил расписание еще одного популярного поезда, чтобы жителям и гостям Винницы, Хмельницкого и Тернополя было удобно прибывать в эти крупные города вне действия комендантского часа.

В УЗ отметили, что с 17 февраля поезд №21/22 Харьков — Львов будет курсировать по обновленному графику.

Так, из Харькова он будет отправляться в 19:26 (вместо 14:27) и прибывать в:

  • Винницу в 05:40 (вместо 00:54);
  • Хмельницкий в 07:32 (вместо 02:42);
  • Тернополь в 09:14 (вместо 04:35).

Изменен график пригородных поездов на Харьковщине

Для удобства пассажиров также был изменен график движения пригородных электропоездов Харьковщины:

  • поезд №6430 Изюм — Харьков (прибытие в 17:21);
  • поезд №6023 Слатино — Харьков (прибытие в 18:12).

Изменения в графике поезда №6383/6384 Хмельницкий — Ларгай

Перевозчик сообщил, что у пассажиров также появится удобная возможность путешествовать из Харькова в Каменец-Подольский с пересадкой в Хмельницком на пригородный поезд №6383/6384 Хмельницкий — Ларгаю. Он будет отправляться из Хмельницкого в 08:05 и прибывать в Каменец-Подольский в 11:40.

Билеты на все поезда с измененным расписанием уже доступны на сайте и в приложении перевозчика, а также в кассах вокзалов.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ объяснили, нужно ли пассажирам самостоятельно собирать и сдавать проводникам свою постель.

В компании призвали пассажиров проявлять взаимное уважение и немного заранее до прибытия поезда освободить свое место, чтобы ведь проводник не может и не будет силой забирать белье с занятого места или требовать этого в приказном тоне.

Ранее мы писали, почему мужчин пускают в женские купе Укрзализныци. В частности, в пути допускается пересадка пассажиров на любые свободные места. Это может произойти в случае технических неисправностей вагона (отопление, электроснабжение, санитарное состояние), вопросов безопасности движения или других форс-мажорных обстоятельств.

Также мы сообщали, имеют ли право пассажиры с верхних полок сидеть на нижних. Оказалось, что пассажир с билетом на нижнюю полку может запретить другому пассажиру садиться на его место, даже перед конечной станцией.

Укрзализныця путешествие Львов поезда туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
