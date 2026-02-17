УЗ изменила график движения поезда №21/22 Харьков — Львов — новый рокзлад

Укрзализныця изменила графики поездов — новое расписание
Национальный перевозчик "Укрзализныця" изменила график движения одного из популярного поездов. Речь идет о поезде №21/22 Харьков — Львов, расписание которого было подкорректировано в пользу пасажиров нескольких областных центров.
Новое расписание поезда №21/22 Харьков — Львов
В компании сообщили, что продолжают совершенствовать межрегиональное сообщение.
В частности, железнодорожный перевозчик изменил расписание еще одного популярного поезда, чтобы жителям и гостям Винницы, Хмельницкого и Тернополя было удобно прибывать в эти крупные города вне действия комендантского часа.
В УЗ отметили, что с 17 февраля поезд №21/22 Харьков — Львов будет курсировать по обновленному графику.
Так, из Харькова он будет отправляться в 19:26 (вместо 14:27) и прибывать в:
- Винницу в 05:40 (вместо 00:54);
- Хмельницкий в 07:32 (вместо 02:42);
- Тернополь в 09:14 (вместо 04:35).
Изменен график пригородных поездов на Харьковщине
Для удобства пассажиров также был изменен график движения пригородных электропоездов Харьковщины:
- поезд №6430 Изюм — Харьков (прибытие в 17:21);
- поезд №6023 Слатино — Харьков (прибытие в 18:12).
Изменения в графике поезда №6383/6384 Хмельницкий — Ларгай
Перевозчик сообщил, что у пассажиров также появится удобная возможность путешествовать из Харькова в Каменец-Подольский с пересадкой в Хмельницком на пригородный поезд №6383/6384 Хмельницкий — Ларгаю. Он будет отправляться из Хмельницкого в 08:05 и прибывать в Каменец-Подольский в 11:40.
Билеты на все поезда с измененным расписанием уже доступны на сайте и в приложении перевозчика, а также в кассах вокзалов.
