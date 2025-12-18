Укрзализныця открыла продажу билетов на детскую железную дорогу онлайн — как приобрести

Ребенок в вагоне поезда. Фото: Укрзализныця

Укрзализныця открыла продажу билетов на детскую железную дорогу онлайн. Теперь порадовать детей станет в разы проще — без нервов, ожидая своей очереди. Компания также пригласила маленьких украинцев на интересное обучение.

Об этом сообщили в пресс-службе компании в Facebook.

Билеты на детскую железную дорогу онлайн

В компании пригласили маленьких украинцев на праздничные рейсы 26-28 декабря на детские железные дороги в Киеве, Львове, Ровно, Днепре.

В Укрзализныце сообщили, что за каждый приобретенный онлайн билет будет начисляться 250 обнимашек, которые можно обменять на скидки и услуги партнеров компании в программе лояльности.

"Билеты на детскую железную дорогу в вашем телефоне. Теперь планировать досуг с малышами на детской железной дороге еще проще! Билеты можно приобрести онлайн на сайте Укрзализныци. Поэтому не нужно стоять в очереди в кассу и можно купить заранее на удобное время в нужном городе", — говорится в сообщении.

Укрзализныця также пригласила на бесплатное обучение к себе детей в возрасте от 10 до 12 лет, которые мечтают стать машинистом, диспетчером, проводником.

