Україна
УЗ запустила онлайн-продажу билетов на детскую железную дорогу

Дата публикации 18 декабря 2025 05:12
Укрзализныця открыла продажу билетов на детскую железную дорогу онлайн — как приобрести
Ребенок в вагоне поезда. Фото: Укрзализныця

Укрзализныця открыла продажу билетов на детскую железную дорогу онлайн. Теперь порадовать детей станет в разы проще — без нервов, ожидая своей очереди. Компания также пригласила маленьких украинцев на интересное обучение.

Об этом сообщили в пресс-службе компании в Facebook.

Читайте также:

Билеты на детскую железную дорогу онлайн

В компании пригласили маленьких украинцев на праздничные рейсы 26-28 декабря на детские железные дороги в Киеве, Львове, Ровно, Днепре.

В Укрзализныце сообщили, что за каждый приобретенный онлайн билет будет начисляться 250 обнимашек, которые можно обменять на скидки и услуги партнеров компании в программе лояльности.

"Билеты на детскую железную дорогу в вашем телефоне. Теперь планировать досуг с малышами на детской железной дороге еще проще! Билеты можно приобрести онлайн на сайте Укрзализныци. Поэтому не нужно стоять в очереди в кассу и можно купить заранее на удобное время в нужном городе", — говорится в сообщении.

Укрзализныця также пригласила на бесплатное обучение к себе детей в возрасте от 10 до 12 лет, которые мечтают стать машинистом, диспетчером, проводником.

Ранее опытный проводник раскрыл, какие полки лучше выбирать в вагонах плацкарт и купе и объяснил, почему первые места в поездах — далеко не лучший вариант.

Также мы писали, что вскоре фасад Центрального железнодорожного вокзала в Киеве украсит масштабная световая инсталляция "Поделись светом". Она посвящена несломленности украинцев.

Укрзализныця дети путешествие туризм обучение
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
