В УЗ назвали переваги найпопулярнішого потягу до Європи

В УЗ назвали переваги найпопулярнішого потягу до Європи

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 15:23
Потяг №99/100 Київ — Бухарест — в УЗ назвали причини, чому його обирають українці
Потяг Київ — Бухарест. Фото: пресслужба УЗ

Один із найпопулярніших міжнародних потягів Укрзалізниці є №99/100 Київ — Бухарест, яким можна без пересадок дістатися до столиці Румунії. Перевізник розповів, за що так обожнюють мандрівники саме цей напрямок.

Про це пише пресслужба компанії.

Читайте також:

Чим зручний потяг №99/100 Київ — Бухарест

В УЗ підкреслили, що Румунія є доволі популярним напрямком для подорожей узимку. Окрім того, країна часто є транзитним хабом українців для подальших авіарейсів.

В компанії підкреслили, що потяг №99/100 Київ — Бухарест збере ваші нерви. Ви не будете боятися запізнитися на інший потяг — адже він курсує без пересадок. Окрім того, ви зможете в рази краще відпочити — потяг курсує ночі, а паспортний контроль проходить просто у вагоні.

Також №99/100 прибуває з Києва до вокзалу Gara de Nord, звідки зручно будувати маршрути по місту. Окрім того, з Бухаресту відкриваються багато авіамаршрутів.

"У Бухаресті — одна з найкращих логістик між вокзалом і аеропортом серед столиць Центральної Європи. Henri Coandă International Airport — найбільше летовище 20-мільйонної Румунії, куди літають провідні світові авіакомпанії, національний перевізник Tarom та численні лоукости", — йдеться в повідомленні.

До аеропорту можна дістатися з вокзалу електричкою Airport Train, яка курсує цілодобово кожні 40 хвилин, дорога триває близько 20 хвилин. Проїзд вартує 5 лей (приблизно 1 євро), квитки можна придбати як в касі, так і онлайн. На вокзалі є спеціальні мітки Airport Train, завдяки яким, ви не загубитеся.

"Досвідчені мандрівники вже високо оцінили всі переваги прямого сполучення з Бухарестом. За неповні 3 місяці поїздом скористалися понад 13 000 пасажирів", — додали в УЗ.

В компанії також повідомили, що скорегували відправлення популярного міжнародного рейсу. Так, з Києва він відправлятиметься о 06:57, а з Бухареста — о 19:06.

Раніше досвідчений провідник розкрив, які полиці краще обирати у вагонах плацкарт та купе та пояснив, чому перші місця в потягах — далеко не найкращий варіант.

Також ми писали, на які залізничні напрямки нині поширюється програма "3000 км Україною" та як скористатися її можливостями.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
