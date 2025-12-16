Відео
Головна Транспорт У найдовшу ніч року вокзал у Києві засяє новими фарбами

У найдовшу ніч року вокзал у Києві засяє новими фарбами

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 05:12
Вокзал у Києві прикрасять інсталяцією "Поділись світлом" — коли можна буде подивитись
Столичний вокзал. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

У неділю, 21 грудня, фасад Центрального залізничного вокзалу у Києві прикрасить масштабна світлова інсталяція "Поділись світлом". Вона символізуватиме внутрішнє світло тисяч українців, які підтримують один одного у такий темний час.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Facebook.

Нова інсталяція на вокзалі в Києві

В компанії зазначили, що інсталяція працюватиме на повністю автономному живленні і світитиме навіть під час відключень світла.

"Українці щодня доводять: наше внутрішнє світло не згасає. Ми вміємо підтримати одне одного і знаходити сили навіть тоді, коли довкола темно. Саме це внутрішнє світло й стане основою інсталяції", — йдеться в повідомленні.

Місце для нової інсталяції вибрали не випадково, адже саме вокзал в розпал війни став точкою опори, від'їздів та повернень, також сильних емоцій багатьох українців.

Пасажири також зможуть в стінах вокзалу знайти QR-код, який веде до застосунку та самостійно обрати кольори нової інсталяції.

Її створив митець та світловий дизайнер Микола Каблук, а реалізовувала лабораторія сучасного світлового мистецтва Expolight спільно з Укрзалізницею.

Подивитись на красу на столичному вокзалі можна буде з 5:00 до 7:30 та з 17:00 до 23:00 із 21 грудня до 25 грудня 2025 року.

Раніше досвідчений провідник розкрив, які полиці краще обирати у вагонах плацкарт та купе та пояснив, чому перші місця в потягах — далеко не найкращий варіант.

Також ми писали, на які залізничні напрямки нині поширюється програма "3000 км Україною" та як скористатися її можливостями.

Укрзалізниця подорож вокзали Дизайн війна в Україні
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
