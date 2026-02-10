Росія атакує УЗ — які залізничні рейси скасовано

Потяг Укрзалізниці. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Через постійні обстріли Російської Федерації Укрзалізниця була вимушена змінити графік руху поїздів в окремих регіонах. Компанія оприлюднила для пасажирів оперативний статус руху потягів.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УЗ.

Сумщина та Чернігівщина знову під атакою

Відучора УЗ призупинила регіональні рейси до/з Конотопа, а приміські — до/з станції Кролевець на Сумщині. На Чернігівщині було обмежено рейси Сновськ — Бахмач і зворотно.

Безпекова ситуація на Харківщині

Залізнична ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається зоною підвищеного ризику. Через небезпеку пасажирів поки доставляють автобусами.

Загроза у Запорізькій області

Безпекова ситуація в Запорізький області є нестабільно. УЗ посилено моніторить загрози і залежно від загрози, залучає поїзди та автобусні трансфери. Перевізник закликав пасажирів уважно слухати інструкції поїзних бригад і вокзальних стюардів.

Що ще варто знати українцям

В УЗ розставили крапки над "і" у суперечці, хто має право залишати свої сумки та валізи у багажному відділенні під нижнім сидінням.

В компанії відповіли, що місце для зберігання речей під нижньою полицею належить пасажиру, який придбав квиток на це місце.

Тобто пасажири з верхніх полиць не мають автоматичного права займати простір під чужою нижньою полицею без попередньої згоди пасажира знизу.

Раніше в УЗ попередили, що пасажири верхніх полиць не можуть без дозволу сідати на нижні місця в потязі. Користувачі мережі обурені через те, що вартість квитків для всіх однакова.

Також ми писали, що Мінрозвитку та Укрзалізниця хочуть змінити правила повернення залізничних квитків. Найбільше грошей втрачатимуть пасажири, які здаватимуть квиток незадовго до відправки потяга.