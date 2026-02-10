Видео
Главная Транспорт Укрзализныця ввела изменения движения поездов в четырех регионах

Укрзализныця ввела изменения движения поездов в четырех регионах

Дата публикации 10 февраля 2026 13:29
Россия атакует УЗ — какие железнодорожные рейсы отменены
Поезд Укрзализныци. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Из-за постоянных обстрелов Российской Федерации Укрзализныця была вынуждена изменить график движения поездов в отдельных регионах. Компания обнародовала для пассажиров оперативный статус движения поездов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Читайте также:

Сумщина и Черниговщина снова под атакой

Со вчерашнего дня УЗ приостановила региональные рейсы в/из Конотопа, а пригородные — до/с станции Кролевец на Сумщине. На Черниговщине были ограничены рейсы Сновск — Бахмач и обратно.

Ситуация с безопасностью на Харьковщине

Железнодорожный участок Лозовая — Барвенково — Краматорск остается зоной повышенного риска. Из-за опасности пассажиров пока доставляют автобусами.

Угроза в Запорожской области

Ситуация с безопасностью в Запорожский области является нестабильной. УЗ усиленно мониторит угрозы и в зависимости от угрозы, привлекает поезда и автобусные трансферы. Перевозчик призвал пассажиров внимательно слушать инструкции поездных бригад и вокзальных стюардов.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ расставили точки над "і" в споре, кто имеет право оставлять свои сумки и чемоданы в багажном отделении под нижним сиденьем.

В компании ответили, что место для хранения вещей под нижней полкой принадлежит пассажиру, который приобрел билет на это место.

То есть пассажиры с верхних полок не имеют автоматического права занимать пространство под чужой нижней полкой без предварительного согласия пассажира снизу.

Ранее в УЗ предупредили, что пассажиры верхних полок не могут без разрешения садиться на нижние места в поезде. Пользователи сети возмущены из-за того, что стоимость билетов для всех одинаковая.

Также мы писали, что Минразвития и Укрзализныця хотят изменить правила возврата железнодорожных билетов. Больше всего денег будут терять пассажиры, которые будут сдавать билет незадолго до отправки поезда.

Укрзализныця путешествие поезда безопасность война в Украине
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
