Пасажирки в поїзді УЗ. Фото: УНІАН

Квитки на поїзди Укрзалізниці можуть приносити пасажирам додаткову вигоду. За подорожі перевізник нараховує спеціальні бонуси, які можна обміняти на подарунки та знижки. Винагороди передбачені не тільки за самі поїздки. Отримати їх можна й за виконання певних завдань у застосунку.

Як працює ця система та що можна отримати за накопичені бали, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.

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Як отримати бонуси за поїздки Укрзалізницею

В Укрзалізниці працює програма лояльності "Залізні друзі". Пасажири отримують за подорожі спеціальні бали — "обіймашки". Згодом їх можна обміняти на різні подарунки або знижки. Щоб долучитися до програми, потрібно завантажити мобільний застосунок УЗ.

Бонуси нараховують за квитки, оформлені на власне ім'я, а також за дитячі квитки. При цьому ім'я та прізвище пасажира у квитку повинні збігатися з даними в його профілі. Але зауважте, що обіймашки нараховують лише після завершення поїздки. Якщо повернути квиток, бонусів за нього не буде.

На що можна обміняти обіймашки від УЗ

Накопичені бали можна витрачати на пропозиції від Укрзалізниці та її партнерів. Серед доступних варіантів:

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Кава — можна отримати напій у подарунок.

Книги — знижки на покупки у партнерів програми.

Продукти — спеціальні пропозиції на замовлення товарів.

Пальне — знижки від партнерських компаній.

Таксі — промокоди на поїздки з Uklon, серед яких можуть бути пропозиції для замовлення універсала або мінівена до вокзалу.

Усі актуальні подарунки та знижки зібрані в розділі "Залізні пропозиції" у профілі застосунку. Перелік постійно оновлюється. Тому подарунки та умови їх отримання потрібно перевіряти безпосередньо перед обміном бонусів.

Обіймашки можна накопичувати швидше, якщо виконувати спеціальні завдання. Їх ви знайдете в розділі "Залізні друзі" у профілі застосунку. За виконання завдань пасажири отримують додаткові нагороди.

Як їздити УЗ безкоштовно

Окремо від програми "Залізні друзі" діє ініціатива "3000 км Україною". Вона дозволяє використовувати спеціальний ліміт кілометрів для оформлення безкоштовних поїздок. Можна використати до 3000 кілометрів на максимум чотири поїздки.

Квитки доступні на незайняті місця у таких поїздах та вагонах:

плацкартних;

купейних;

регіональних;

другого класу Інтерсіті.

Програма переважно розрахована на періоди, коли попит на квитки найнижчий.

Раніше Новини.LIVE розповідали, куди звертатися пасажирам Укрзалізниці, якщо вони загубили речі під час поїздки. Знайти гаманець, валізу чи гаджет допоможе онлайн-сервіс бюро знахідок або гаряча лінія 0 800 503 111. Щоб забрати свою річ, доведеться описати її особливі прикмети та сплатити належні платежі за зберігання чи перевезення.

Також Новини.LIVE писали, як пасажирам з інвалідністю організувати комфортну поїздку Укрзалізницею. Спеціальний вагон можна замовити на сайті перевізника або через вокзал, але заявку потрібно подати щонайменше за п'ять діб до відправлення. Для цього знадобиться посвідчення, яке підтверджує право на пільгу, а також дані про маршрут і потребу в допомозі під час посадки.