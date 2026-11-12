Подорож із УЗ: як знайти загублені на вокзалі чи у потязі речі

Пасажирський поїзд УЗ. Фото: УЗ/Facebook

Багато пасажирів попри постійні атаки РФ обирають мандрувати потягами всередині країни та за її межами потягами Укрзалізниці. Мандрівники беруть із собою в дорогу валізи, суми, багато гаджетів та інше. Проте ніхто не застрахований від того, що після поїздки не зможе знайти свою річ.

Алгоритм дій у разі втрати речей у потязі зазначається в 17 розділі Правил перевезення Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

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Як знайти загублені на вокзалі чи у потязі речі

У соцмережах до перевізника почали все частіше звертатись пасажири, які загубили свої речі. Зокрема, одна з мандрівниць шукає гаманець, який випадково було залишено у Кривий Ріг—Київ.

В Укрзалізниці порекомендували пасажирам скористатися сервісом пошуку загублених речей та детально заповнити онлайн-заявку.

Загублені на вокзалах та потягах речі передають їх у бюро знахідок. Щоб знайти загублений предмет, пасажир може заповнити спеціальну форму на сайті перевізника чи зателефонувати на гарячу лінію 0 800 503 111.

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Пасажир має довести своє право на загублені речі, указавши письмово точні прикмети предметів та їх уміст, або подати ключі до замків, які замикають речі (з пересвідченням у тому, що це дійсно ключі від цих замків).

Крім того, при одержанні речей власник повинен сплатити перевізнику належні платежі (за зберігання, упакування, перевезення за тарифом багажу, якщо це мало місце), а також видати розписку довільної форми про одержання речей з зазначенням в ній свого постійного місця проживання, серії та номера паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому вартість квитків на потяги Укрзалізниці можуть змінюватися. Остаточні ціни для пасажирів залежать від класу обраного вагона, умов проїзду та місця. Плюс важливе значення має день тижня, календарний період і коефіцієнт фірмовості.

Також Новини.LIVE писали, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо ви його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.