Потяг Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Багато українців обирають подорожувати всередині країни та за її межами потягами. Проте попри те, що Укрзалізниця оновлює рухомий склад, далеко не у всіх вагонах забезпечені всі умови для пасажирів. Зокрема, одна з мандрівниць через зламаний замок застрягла в туалеті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

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Пасажирка УЗ застрягла в туалеті

Мандрівниця розповіла, що ситуація з нею сталася вночі, коли людей було мало у вагоні і шанси, що хтось найближчим часом допоможе їй були не високі. Проте пасажирці пощастило, адже їй вдалося повернутися до купе через 30 хвилин.

"Претензій не маю, але хотілося б мати якийсь вихід з таких ситуацій, бо мені ще з вами їздити і їздити", — додала дівчина.

Пасажирка звернулась до перевізника та попросила у туалетах вагонів десь прикріпити мобільний номер провідника чи начальника потяга, щоб звернутись за допомогою у такій ситуацій.

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В УЗ порекомендували в таких ситуації звертатися до контакт-центру 0-800-503-111 або на service@uz.gov.ua. Також перевізник попросив квиток, щоб перевірити замки на туалетах у вагоні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що робити, якщо сусід у купе порушує спокій або поводиться агресивно. У таких випадках потрібно звернутися до поїзної бригади, яка має відреагувати на скаргу. За куріння у вагоні, тамбурі чи на платформі порушнику загрожує штраф від 85 до 340 гривень.

Також Новини.LIVE писали, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо ви його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.