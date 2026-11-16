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В УЗ розповіли, куди варто звертатись за допомогою в потязі

Ua ru
16 листопада 2026 10:12
Поїздка із Укрзалізницею: куди звертатися, якщо застряг у туалеті Укрзалізниця/Facebook
Потяг Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Багато українців обирають подорожувати всередині країни та за її межами потягами. Проте попри те, що Укрзалізниця оновлює рухомий склад, далеко не у всіх вагонах забезпечені всі умови для пасажирів. Зокрема, одна з мандрівниць через зламаний замок застрягла в туалеті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads

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Пасажирка УЗ застрягла в туалеті

Мандрівниця розповіла, що ситуація з нею сталася вночі, коли людей було мало у вагоні і шанси, що хтось найближчим часом допоможе їй були не високі. Проте пасажирці пощастило, адже їй вдалося повернутися до купе через 30 хвилин.

"Претензій не маю, але хотілося б мати якийсь вихід з таких ситуацій, бо мені ще з вами їздити і їздити", — додала дівчина.

Пасажирка звернулась до перевізника та попросила у туалетах вагонів десь прикріпити мобільний номер провідника чи начальника потяга, щоб звернутись за допомогою у такій ситуацій.

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В УЗ порекомендували в таких ситуації звертатися до контакт-центру 0-800-503-111 або на service@uz.gov.ua. Також перевізник попросив квиток, щоб перевірити замки на туалетах у вагоні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що робити, якщо сусід у купе порушує спокій або поводиться агресивно. У таких випадках потрібно звернутися до поїзної бригади, яка має відреагувати на скаргу. За куріння у вагоні, тамбурі чи на платформі порушнику загрожує штраф від 85 до 340 гривень.

Також Новини.LIVE писали, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо ви його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.

поїздки Укрзалізниця соцмережі поїзди туалети
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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