Пассажирки в поезде УЗ. Фото: УНИАН

Билеты на поезда Укрзализныци могут приносить пассажирам дополнительную выгоду. За поездки перевозчик начисляет специальные бонусы, которые можно обменять на подарки и скидки. Вознаграждения предусмотрены не только за сами поездки. Получить их можно и за выполнение определенных заданий в приложении.

Как работает эта система и что можно получить за накопленные баллы, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

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Как получить бонусы за поездки на Укрзализныце

В Укрзализныце действует программа лояльности "Железные друзья". Пассажиры получают за поездки специальные баллы — "обнимашки". Впоследствии их можно обменять на различные подарки или скидки. Чтобы присоединиться к программе, нужно скачать мобильное приложение УЗ.

Бонусы начисляются за билеты, оформленные на собственное имя, а также за детские билеты. При этом имя и фамилия пассажира в билете должны совпадать с данными в его профиле. Но обратите внимание, что "обнимашки" начисляются только после завершения поездки. Если вернуть билет, бонусов за него не будет.

На что можно обменять обнимашки от УЗ

Накопленные баллы можно тратить на предложения от Укрзализныци и ее партнеров. Среди доступных вариантов:

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Кофе — можно получить напиток в подарок.

Книги — скидки на покупки у партнеров программы.

Продукты — специальные предложения при заказе товаров.

Топливо — скидки от партнерских компаний.

Такси — промокоды на поездки с Uklon, среди которых могут быть предложения по заказу универсала или минивэна до вокзала.

Все актуальные подарки и скидки собраны в разделе "Железные предложения" в профиле приложения. Список постоянно обновляется. Поэтому подарки и условия их получения нужно проверять непосредственно перед обменом бонусов.

"Обнимашки" можно накапливать быстрее, если выполнять специальные задания. Их вы найдете в разделе "Железные друзья" в профиле приложения. За выполнение заданий пассажиры получают дополнительные награды.

Как ездить на УЗ бесплатно

Помимо программы "Железные друзья" действует инициатива "3000 км по Украине". Она позволяет использовать специальный лимит километров для оформления бесплатных поездок. Можно использовать до 3000 километров на максимум четыре поездки.

Билеты доступны на свободные места в таких поездах и вагонах:

плацкартных;

купейных;

региональных;

второго класса "Интерсити".

Программа в основном рассчитана на периоды, когда спрос на билеты самый низкий.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, куда обращаться пассажирам Укрзализныци, если они потеряли вещи во время поездки. Найти кошелек, чемодан или гаджет поможет онлайн-сервис бюро находок или горячая линия 0 800 503 111. Чтобы забрать свою вещь, придется описать ее отличительные признаки и оплатить соответствующие сборы за хранение или перевозку.

Также Новини.LIVE писали о том, как пассажирам с инвалидностью организовать комфортную поездку на Укрзализныце. Специальный вагон можно заказать на сайте перевозчика или на вокзале, но заявку нужно подать не позднее чем за пять суток до отправления. Для этого понадобится удостоверение, подтверждающее право на льготу, а также данные о маршруте и необходимости помощи при посадке.