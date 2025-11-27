Відео
Укрзалізниця відкриває нові маршрути до Карпат та Закарпаття

Укрзалізниця відкриває нові маршрути до Карпат та Закарпаття

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 17:40
Укрзалізниця додала 3 нових внутрішніх рейси до Карпат та Закарпаття
Потяг Укрзалізниці. Фото: Телеграм УЗ
Ключові моменти Новий графік руху поїздів УЗ

Укрзалізниця анонсувала новий графік руху потягів на 2025–2026 роки, який запрацює вже з середини грудня. Компанія додала 11 нових маршрутів — 8 міжнародних сполучень та 3 внутрішніх. Всередині країни зросте кількість рейсів до Карпат та Закарпаття.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Новий графік руху поїздів УЗ

В компанії підсумували результати роботи за 11 місяців — УЗ перевезла понад 25 млн пасажирів. Там підкреслили, що ця цифра на пів мільйона більше, ніж у 2024 році.

Зокрема, в середині літа перевізник протестував модель додаткових перевезень за рахунок використання денних обігових поїздів у перервах між їхніми "основними" рейсами. Такий крок дав змогу забезпечити ще 7 000 додаткових місць на добу. В УЗ мають намір за допомогою цієї моделі в наступному році збільшити пропозицію місць у пікові періоди на 20% та надати ще 2 млн додаткових місць.

"Оскільки наш парк рухомого складу залишається обмеженим, то задля перевезення ще більшої кількості пасажирів ми зобов'язані стати значно більш ефективними. Тому розклад руху 2026 у своєму фундаменті має саме підвищення ефективності: нові обігові рейси, якісні прискорення, більше детально продуманих стиковок", — розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

В компанії анонсували 3 нові внутрішні сполучення: 

  • поїзд №47/48 (Краматорськ) Барвінкове — Чоп;
  • №33/34 Кривий Ріг — Івано-Франківськ;
  • №113/114 Харків — Ужгород.

Потяг (Краматорськ) Барвінкове — Чоп допоможе швидко дістатися з прифронтової Донеччини до центрів реабілітації та відновлення у Карпатах (Сколе, Славсько), Закарпатті (Перечин, Мукачево) та міжнародного хабу в Чопі, звідки можна пересісти на міжнародні напрямки.

Маршрут Кривий Ріг — Івано-Франківськ з'єднає центральну частину з Прикарпаттям, а рейс Харків — Ужгород надасть жителям Житомира, Олевська, Сарн, Рафалівки та інших міст на маршруті можливість дістатися до гір у Славсько та відвідати Закарпаття. В УЗ розповіли, що за новим графіком до гірських реабілітаційних центрів та курортів курсуватиме загалом 40 маршрутів. 

None - фото 1
Рейс УЗ Кривий Ріг — Івано-Франківськ. Фото: Укрзалізниця
None - фото 2
Нові маршрути УЗ. Фото: Укрзалізниця
None - фото 3
Рейс УЗ Харків — Ужгород. Фото: Укрзалізниця

Квитки на потяги за новим графіком вже доступні в застосунку УЗ, на сайті компанії та у касах вокзалів.

Раніше ми писали, що Головний сервісний центр МВС призупинив діяльність 106 торговельних організацій, що продають транспортні засоби та їхні складові частини.

Також ми писали, що протягом наступних 10 років амстердамський аеропорт Схіпхол вдосконалять новими терміналами, пірсами, а також воротами для більших літаків.

подорож Карпати поїзди гори туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
