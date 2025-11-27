Укрзалізниця додала 3 нових внутрішніх рейси до Карпат та Закарпаття

Потяг Укрзалізниці. Фото: Телеграм УЗ

Укрзалізниця анонсувала новий графік руху потягів на 2025–2026 роки, який запрацює вже з середини грудня. Компанія додала 11 нових маршрутів — 8 міжнародних сполучень та 3 внутрішніх. Всередині країни зросте кількість рейсів до Карпат та Закарпаття.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Новий графік руху поїздів УЗ

В компанії підсумували результати роботи за 11 місяців — УЗ перевезла понад 25 млн пасажирів. Там підкреслили, що ця цифра на пів мільйона більше, ніж у 2024 році.

Зокрема, в середині літа перевізник протестував модель додаткових перевезень за рахунок використання денних обігових поїздів у перервах між їхніми "основними" рейсами. Такий крок дав змогу забезпечити ще 7 000 додаткових місць на добу. В УЗ мають намір за допомогою цієї моделі в наступному році збільшити пропозицію місць у пікові періоди на 20% та надати ще 2 млн додаткових місць.

"Оскільки наш парк рухомого складу залишається обмеженим, то задля перевезення ще більшої кількості пасажирів ми зобов'язані стати значно більш ефективними. Тому розклад руху 2026 у своєму фундаменті має саме підвищення ефективності: нові обігові рейси, якісні прискорення, більше детально продуманих стиковок", — розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

В компанії анонсували 3 нові внутрішні сполучення:

поїзд №47/48 (Краматорськ) Барвінкове — Чоп;

№33/34 Кривий Ріг — Івано-Франківськ;

№113/114 Харків — Ужгород.

Потяг (Краматорськ) Барвінкове — Чоп допоможе швидко дістатися з прифронтової Донеччини до центрів реабілітації та відновлення у Карпатах (Сколе, Славсько), Закарпатті (Перечин, Мукачево) та міжнародного хабу в Чопі, звідки можна пересісти на міжнародні напрямки.

Маршрут Кривий Ріг — Івано-Франківськ з'єднає центральну частину з Прикарпаттям, а рейс Харків — Ужгород надасть жителям Житомира, Олевська, Сарн, Рафалівки та інших міст на маршруті можливість дістатися до гір у Славсько та відвідати Закарпаття. В УЗ розповіли, що за новим графіком до гірських реабілітаційних центрів та курортів курсуватиме загалом 40 маршрутів.

Рейс УЗ Кривий Ріг — Івано-Франківськ. Фото: Укрзалізниця

Нові маршрути УЗ. Фото: Укрзалізниця

Рейс УЗ Харків — Ужгород. Фото: Укрзалізниця

Квитки на потяги за новим графіком вже доступні в застосунку УЗ, на сайті компанії та у касах вокзалів.

