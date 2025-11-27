Видео
Україна
Видео

Укрзализныця открывает новые маршруты в Карпаты и Закарпатье

Укрзализныця открывает новые маршруты в Карпаты и Закарпатье

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 17:40
Укрзализныця добавила 3 новых внутренних рейса в Карпаты и Закарпатье
Поезд Укрзализныци. Фото: Телеграмм УЗ
Ключевые моменты Новый график движения поездов УЗ

Укрзализныця анонсировала новый график движения поездов на 2025-2026 годы, который заработает уже с середины декабря. Компания добавила 11 новых маршрутов — 8 международных сообщений и 3 внутренних. Внутри страны возрастет количество рейсов в Карпаты и Закарпатье.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Читайте также:

Новый график движения поездов УЗ

В компании подытожили результаты работы за 11 месяцев — УЗ перевезла более 25 млн пассажиров. Там подчеркнули, что эта цифра на полмиллиона больше, чем в 2024 году.

В частности, в середине лета перевозчик протестировал модель дополнительных перевозок за счет использования дневных оборотных поездов в перерывах между их "основными" рейсами. Такой шаг позволил обеспечить еще 7 000 дополнительных мест в сутки. В УЗ намерены с помощью этой модели в следующем году увеличить предложение мест в пиковые периоды на 20% и предоставить еще 2 млн дополнительных мест.

"Поскольку наш парк подвижного состава остается ограниченным, то для перевозки еще большего количества пассажиров мы обязаны стать значительно более эффективными. Поэтому расписание движения 2026 в своем фундаменте имеет именно повышение эффективности: новые оборотные рейсы, качественные ускорения, больше детально продуманных стыковок ", — рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

В компании анонсировали 3 новые внутренние сообщения:

  • поезд №47/48 (Краматорск) Барвенково — Чоп;
  • №33/34 Кривой Рог — Ивано-Франковск;
  • №113/114 Харьков — Ужгород.

Поезд (Краматорск) Барвенково — Чоп поможет быстро добраться из прифронтовой Донетчины в центры реабилитации и восстановления в Карпатах (Сколе, Славское), Закарпатье (Перечин, Мукачево) и международного хаба в Чопе, откуда можно пересесть на международные направления.

Маршрут Кривой Рог — Ивано-Франковск соединит центральную часть с Прикарпатьем, а рейс Харьков — Ужгород предоставит жителям Житомира, Олевска, Сарн, Рафаловки и других городов на маршруте возможность добраться до гор в Славское и посетить Закарпатье. В УЗ рассказали, что по новому графику в горные реабилитационные центры и курорты будет курсировать всего 40 маршрутов.

None - фото 1
Рейс УЗ Кривой Рог — Ивано-Франковск. Фото: Укрзализныця
None - фото 2
Новые маршруты УЗ. Фото: Укрзализныця
None - фото 3
Рейс УЗ Харьков — Ужгород. Фото: Укрзализныця

Билеты на поезда по новому графику уже доступны в приложении УЗ, на сайте компании и в кассах вокзалов.

Ранее мы писали, что Главный сервисный центр МВД приостановил деятельность 106 торговых организаций, продающих транспортные средства и их составные части.

Также мы писали, что в течение следующих 10 лет амстердамский аэропорт Схипхол усовершенствуют новыми терминалами, пирсами, а также воротами для больших самолетов.

путешествие Карпаты поезда горы туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
