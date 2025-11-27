Укрзализныця добавила 3 новых внутренних рейса в Карпаты и Закарпатье

Укрзализныця открывает новые маршруты в Карпаты и Закарпатье
Укрзализныця анонсировала новый график движения поездов на 2025-2026 годы, который заработает уже с середины декабря. Компания добавила 11 новых маршрутов — 8 международных сообщений и 3 внутренних. Внутри страны возрастет количество рейсов в Карпаты и Закарпатье.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Новый график движения поездов УЗ
В компании подытожили результаты работы за 11 месяцев — УЗ перевезла более 25 млн пассажиров. Там подчеркнули, что эта цифра на полмиллиона больше, чем в 2024 году.
В частности, в середине лета перевозчик протестировал модель дополнительных перевозок за счет использования дневных оборотных поездов в перерывах между их "основными" рейсами. Такой шаг позволил обеспечить еще 7 000 дополнительных мест в сутки. В УЗ намерены с помощью этой модели в следующем году увеличить предложение мест в пиковые периоды на 20% и предоставить еще 2 млн дополнительных мест.
"Поскольку наш парк подвижного состава остается ограниченным, то для перевозки еще большего количества пассажиров мы обязаны стать значительно более эффективными. Поэтому расписание движения 2026 в своем фундаменте имеет именно повышение эффективности: новые оборотные рейсы, качественные ускорения, больше детально продуманных стыковок ", — рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.
В компании анонсировали 3 новые внутренние сообщения:
- поезд №47/48 (Краматорск) Барвенково — Чоп;
- №33/34 Кривой Рог — Ивано-Франковск;
- №113/114 Харьков — Ужгород.
Поезд (Краматорск) Барвенково — Чоп поможет быстро добраться из прифронтовой Донетчины в центры реабилитации и восстановления в Карпатах (Сколе, Славское), Закарпатье (Перечин, Мукачево) и международного хаба в Чопе, откуда можно пересесть на международные направления.
Маршрут Кривой Рог — Ивано-Франковск соединит центральную часть с Прикарпатьем, а рейс Харьков — Ужгород предоставит жителям Житомира, Олевска, Сарн, Рафаловки и других городов на маршруте возможность добраться до гор в Славское и посетить Закарпатье. В УЗ рассказали, что по новому графику в горные реабилитационные центры и курорты будет курсировать всего 40 маршрутов.
Билеты на поезда по новому графику уже доступны в приложении УЗ, на сайте компании и в кассах вокзалов.
