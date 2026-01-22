Відео
Укрзалізниця розглядає запуск поїзда до курортної країни

Укрзалізниця розглядає запуск поїзда до курортної країни

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 15:49
УЗ розглядає запуск потяга Ужгород — Кошице — що відомо
Пасажири заходять у поїзд. Фото: УНІАН

Національний перевізник "Укрзалізниця" розглядає ідею розширення маршрутів до популярної країни на Балканському півострові. Компанія планує з'єднати Україну з Болгарією.

Про це розповів профільний заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Балеста в інтерв'ю "Укрінформу".

Читайте також:

УЗ планує розширювати міжнародні рейси

В Укрзалізниці розглядають запуск двох пар денних поїздів напрямком Ужгород — Кошице. За словами посадовця, маршрут до Болгарії технічно складний, проте він має потенціал і користувався б сезонним попитом.

Проте він зізнався, що в компанії побоюються того, що напрямок стане непопулярним і через це цінник на квиток буде дуже високим.

Посадовець розповів, що найближчим часом УЗ планує відкрити трек перемовин з цією країною.

Він також додав, що ціни в закордонних перевізників дуже високі, проте саме завдяки перемовинам компанії вдалося знизити вартість квитка до Бухареста приблизно на 2 тисячі гривень.

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця встановила певні правила та обмеження для перевезення собак котів у пасажирських вагонах.

Також повідомляли, що Укрзалізниця  поставить "вагони незламності" у польському місті Холмі. 

Укрзалізниця подорож поїзди Болгарія туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
