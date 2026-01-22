УЗ розглядає запуск потяга Ужгород — Кошице — що відомо

Пасажири заходять у поїзд. Фото: УНІАН

Національний перевізник "Укрзалізниця" розглядає ідею розширення маршрутів до популярної країни на Балканському півострові. Компанія планує з'єднати Україну з Болгарією.

Про це розповів профільний заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Балеста в інтерв'ю "Укрінформу".

УЗ планує розширювати міжнародні рейси

В Укрзалізниці розглядають запуск двох пар денних поїздів напрямком Ужгород — Кошице. За словами посадовця, маршрут до Болгарії технічно складний, проте він має потенціал і користувався б сезонним попитом.

Проте він зізнався, що в компанії побоюються того, що напрямок стане непопулярним і через це цінник на квиток буде дуже високим.

Посадовець розповів, що найближчим часом УЗ планує відкрити трек перемовин з цією країною.

Він також додав, що ціни в закордонних перевізників дуже високі, проте саме завдяки перемовинам компанії вдалося знизити вартість квитка до Бухареста приблизно на 2 тисячі гривень.

