УЗ розглядає запуск потяга Ужгород — Кошице — що відомо

Укрзалізниця розглядає запуск поїзда до курортної країни
Національний перевізник "Укрзалізниця" розглядає ідею розширення маршрутів до популярної країни на Балканському півострові. Компанія планує з'єднати Україну з Болгарією.
Про це розповів профільний заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Балеста в інтерв'ю "Укрінформу".
УЗ планує розширювати міжнародні рейси
В Укрзалізниці розглядають запуск двох пар денних поїздів напрямком Ужгород — Кошице. За словами посадовця, маршрут до Болгарії технічно складний, проте він має потенціал і користувався б сезонним попитом.
Проте він зізнався, що в компанії побоюються того, що напрямок стане непопулярним і через це цінник на квиток буде дуже високим.
Посадовець розповів, що найближчим часом УЗ планує відкрити трек перемовин з цією країною.
Він також додав, що ціни в закордонних перевізників дуже високі, проте саме завдяки перемовинам компанії вдалося знизити вартість квитка до Бухареста приблизно на 2 тисячі гривень.
