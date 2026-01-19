УЗ поставить два "вагони незламності" на вокзалі Холма

Провідниця наливає гарячий чай у "вагоні незламності". Фото: пресслужба УЗ

Національний перевізник "Укрзалізниця" підтримала українців, які в розпал зими через ворожі обстріли опинилися без світла та тепла. Незабаром "вагони незламності" також поставлять у польському Холмі, де вокзал тимчасово зачинено на реконструкцію.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

"Вагони незламності" з'являться в Польщі

В компанії розповіли, що вокзалах України вже працює 97 опорних пунктів незламності Укрзалізниці. У вагонах можна не лише зігрітися смачним чаєм, а й зарядити гаджети, відпочити та пограти із дітьми.

"На 40 вокзалах облаштовані зони для батьків з дітьми. Тут є місця для годування та сповивання малюків, зручні зони очікування, розмальовки, набори для малювання та настільні ігри", — йдеться в повідомленні.

Найближчим часом Укрзалізниця планує відкрити "вагони незламності" на Київщині, Харківщині, Одещині, Львівщині та Дніпропетровщині.

Всього з початку зими пунктами незламності УЗ скористалося 360 тисяч людей. Зокрема, під час сильних морозів в Україні допомогу отримало 65 тисяч громадян.

В Укрзалізниці повідомили, що незабаром "вагони незламності" поставлять в Ірпені, Бучі, Вишневому, Боярці, Бородянці та інших містах.

Окрім того, два "Вагони незламності" вирушать до польського Холма. Там тимчасово зачинили залізничний вокзал на реконструкцію.

"Через негоду та безпекову ситуацію пасажири змушені очікувати рейси до України просто неба — і ми маємо бути поруч", — додали в УЗ.

В компанії також розповіли, що на Київщині незабаром з'являться Food Train, де можна буде пообідати чи повечеряти свіжими гарячими стравами.

