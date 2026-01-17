Подорож УЗ з тваринами — правила у 2026 році

Пасажирка в потязі з песиком. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

Плануючи подорож потягом, власники тварин повинні пам’ятати, що вони повністю несуть відповідальність за своїх улюбленців. Зокрема, Укрзалізниця встановила певні правила та обмеження для перевезення собак/котів у пасажирських вагонах.

Маленькі тварини (коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці)

За умови викупу всіх місць у купе коти та собаки можуть перебувати без переноски для здорової активності та сну.

Сама переноска не обов'язково має бути великою та жорсткою конструкцією — достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення з водонепроникним дном.

Великі собаки (вище 45 см в холці)

У швидкісному поїзді Інтерсіті+ великим собакам дозволяється подорожувати за умови викупу всіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду. Під час поїздки тварина має перебувати на підлозі біля свого власника, під місцями для сидіння або біля них.



Окрім того, тепер також потрібно викупати всі місця у спальному вагоні класу "Люкс" і вагонах міжнародного призначення "ріц" (RIC).

Господар має пред'явити перед посадкою ветеринарні документи та квиток на тварину (його вартість складає зазвичай орієнтовно 20-40 гривень). Тварини великих порід мають бути в потязі у повідку та наморднику.

В компанії також додали, що у разі виникнення дискомфорту або алергічних реакцій від сусідства з твариною, можна звернутись до провідників або стюардів. Працівники залізниці запропонують власникам тварини, чи сусіду з алергією інше комфортне місце для подорожі.

