Подорож УЗ з тваринами — правила у 2026 році

Як подорожувати з тваринами потягом — правила УЗ у 2026 році
Плануючи подорож потягом, власники тварин повинні пам’ятати, що вони повністю несуть відповідальність за своїх улюбленців. Зокрема, Укрзалізниця встановила певні правила та обмеження для перевезення собак/котів у пасажирських вагонах.
Про це розповіла пресслужба УЗ.
Маленькі тварини (коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці)
За умови викупу всіх місць у купе коти та собаки можуть перебувати без переноски для здорової активності та сну.
Сама переноска не обов'язково має бути великою та жорсткою конструкцією — достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення з водонепроникним дном.
Великі собаки (вище 45 см в холці)
У швидкісному поїзді Інтерсіті+ великим собакам дозволяється подорожувати за умови викупу всіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду. Під час поїздки тварина має перебувати на підлозі біля свого власника, під місцями для сидіння або біля них.
Окрім того, тепер також потрібно викупати всі місця у спальному вагоні класу "Люкс" і вагонах міжнародного призначення "ріц" (RIC).
Господар має пред'явити перед посадкою ветеринарні документи та квиток на тварину (його вартість складає зазвичай орієнтовно 20-40 гривень). Тварини великих порід мають бути в потязі у повідку та наморднику.
В компанії також додали, що у разі виникнення дискомфорту або алергічних реакцій від сусідства з твариною, можна звернутись до провідників або стюардів. Працівники залізниці запропонують власникам тварини, чи сусіду з алергією інше комфортне місце для подорожі.
Раніше ми розповідали, що за численними запитами Укрзалізниця продовжила маршрут флагманського потягу "Гуцульщина" №95/96 Київ — Ясіня, який тепер курсуватиме до Рахова.
Також провідник пояснив, як діяти у випадку, якщо ви в потязі Укрзалізниці проспали свою станцію.
Читайте Новини.LIVE!