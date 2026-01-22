Видео
Укрзализныця рассматривает запуск поезда в курортную страну

Укрзализныця рассматривает запуск поезда в курортную страну

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 15:49
УЗ рассматривает запуск поезда Ужгород — Кошице — что известно
Пассажиры заходят в поезд. Фото: УНИАН

Национальный перевозчик "Укрзализныця" рассматривает идею расширения маршрутов в популярную страну на Балканском полуострове. Компания планирует соединить Украину с Болгарией.

Об этом рассказал профильный заместитель министра развития общин и территорий Украины Алексей Балеста в интервью "Укринформу".

Читайте также:

УЗ планирует расширять международные рейсы

В Укрзализныце рассматривают запуск двух пар дневных поездов по направлению Ужгород — Кошице. По словам чиновника, маршрут в Болгарию технически сложный, однако он имеет потенциал и пользовался бы сезонным спросом.

Однако он признался, что в компании опасаются того, что направление станет непопулярным и поэтому ценник на билет будет очень высоким.

Чиновник рассказал, что в ближайшее время УЗ планирует открыть трек переговоров с этой страной.

Он также добавил, что цены у зарубежных перевозчиков очень высокие, однако именно благодаря переговорам компании удалось снизить стоимость билета в Бухарест примерно на 2 тысячи гривен.

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця установила определенные правила и ограничения для перевозки собак кошек в пассажирских вагонах.

Также сообщали, что Укрзализныця поставит "вагоны несокрушимости" в польском городе Холме.

Укрзализныця путешествие поезда Болгария туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
