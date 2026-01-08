Видео
Главная Транспорт Укрзализныця усилила несколько регионов дополнительными рейсами

Укрзализныця усилила несколько регионов дополнительными рейсами

Дата публикации 8 января 2026 13:05
УЗ добавила вагоны к поездам на Черновцы и Франковск — детали
Поезд Укрзализныци. Фото: УЗ/Богдан Исмаилов

Несмотря на сильный циклон, который на днях накроет Черновицкую и Ивано-Франковскую области, Укрзализныця не будет отменять рейсы. Наоборот, перевозчик усилит сообщение с обоими регионами и добавит вагоны.

Об этом сообщили в пресс-службе компании УЗ.

Читайте также:

УЗ усилит Запад Украины рейсами

В УЗ сообщили, что в Украину дошел циклон, который будет двигаться через Черновицкую и Ивано-Франковскую области. Таким образом, уже в ближайшие дни страну накроют метели, гололедица, значительные осадки, снижение температуры.

В компании подчеркнули, что несмотря на сложные погодные условия, график движения поездов останется без изменений. Кроме того, перевозчик усилит некоторые маршруты.

"Логистику железной дороги это традиционно не остановит. Наоборот, усиливаем сообщение с обоими регионами и добавляем вагоны сегодняшним рейсам из Черновцов и Франковска", — говорится в сообщении.

В Укрзализныце также пообещали обеспечить безопасность движения поездов и передвижения людей.

Ранее мы рассказывали, что по многочисленным запросам Укрзализныця продлила маршрут флагманского поезда "Гуцульщина" №95/96 Киев - Ясиня, который теперь будет курсировать до Рахова.

Также мы писали, что Укрзализныця обновила графики движения поездов на фоне массированных ударов России по железной дороге. В частности, уже можно приобрести билеты на поезда отправлением с 22 января.

Укрзализныця путешествие Ивано-Франковск поезда зима
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
