УЗ добавила вагоны к поездам на Черновцы и Франковск — детали

Несмотря на сильный циклон, который на днях накроет Черновицкую и Ивано-Франковскую области, Укрзализныця не будет отменять рейсы. Наоборот, перевозчик усилит сообщение с обоими регионами и добавит вагоны.

Об этом сообщили в пресс-службе компании УЗ.

УЗ усилит Запад Украины рейсами

В УЗ сообщили, что в Украину дошел циклон, который будет двигаться через Черновицкую и Ивано-Франковскую области. Таким образом, уже в ближайшие дни страну накроют метели, гололедица, значительные осадки, снижение температуры.

В компании подчеркнули, что несмотря на сложные погодные условия, график движения поездов останется без изменений. Кроме того, перевозчик усилит некоторые маршруты.

"Логистику железной дороги это традиционно не остановит. Наоборот, усиливаем сообщение с обоими регионами и добавляем вагоны сегодняшним рейсам из Черновцов и Франковска", — говорится в сообщении.

В Укрзализныце также пообещали обеспечить безопасность движения поездов и передвижения людей.

