Україна
Укрзалізниця покращила популярний сервіс — що змінилось

Укрзалізниця покращила популярний сервіс — що змінилось

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 15:47
УЗ оновила інтерфейс порталу "УЗ Веземо" — що змінилось для пасажирів
Люди на вокзалі. Фото: УНІАН

Через проблеми з енергопостачанням та складні погодні умови в Україні затримуються десятки потягів. Укрзалізниця оновила інтерфейс порталу "УЗ Веземо" та тепер стало в рази простіше відстежувати інформацію щодо затримки.

Про це пишуть Новини.LIVE із посиланням на портал перевізника.

Читайте також:

УЗ покращила інтерфейс порталу "УЗ Веземо"

Компанія додала пошук, завдяки якому можна за пару кліків знайти потрібний потяг. На порталі також було додано статус потяга (в дорозі) та орієнтовний час прибуття.

Проте в компанії попередили, що прогноз часу відправки/прибуття потягів орієнтовний та може бути змінений. Незабаром на сайті перевізника також має вказуватись причина затримки та орієнтовний час відправлення.

None - фото 1
Інформація про затримки потягів. Фото: скриншот

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила перший Food Train на Київщині. За півтора дня працівники роздали 9 107 порцій гарячої їжі.

Також писали, що Укрзалізниця запровадила приємний бонус для пасажирів, потяг яких затримується на кілька годин.

Укрзалізниця подорож поїзди туризм сайти
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
