УЗ оновила інтерфейс порталу "УЗ Веземо" — що змінилось для пасажирів

Через проблеми з енергопостачанням та складні погодні умови в Україні затримуються десятки потягів. Укрзалізниця оновила інтерфейс порталу "УЗ Веземо" та тепер стало в рази простіше відстежувати інформацію щодо затримки.

УЗ покращила інтерфейс порталу "УЗ Веземо"

Компанія додала пошук, завдяки якому можна за пару кліків знайти потрібний потяг. На порталі також було додано статус потяга (в дорозі) та орієнтовний час прибуття.

Проте в компанії попередили, що прогноз часу відправки/прибуття потягів орієнтовний та може бути змінений. Незабаром на сайті перевізника також має вказуватись причина затримки та орієнтовний час відправлення.

