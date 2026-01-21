Видео
Главная Транспорт Укрзализныця улучшила популярный сервис — что изменилось

Укрзализныця улучшила популярный сервис — что изменилось

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 15:47
УЗ обновила интерфейс портала "УЗ Везем" — что изменилось для пассажиров
Люди на вокзале. Фото: УНИАН

Из-за проблем с энергоснабжением и сложных погодных условий в Украине задерживаются десятки поездов. Укрзализныця обновила интерфейс портала "УЗ Везем" и теперь стало в разы проще отслеживать информацию о задержках.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на портал перевозчика.

УЗ улучшила интерфейс портала "УЗ Везем"

Компания добавила поиск, благодаря которому можно за пару кликов найти нужный поезд. На портале также был добавлен статус поезда (в пути) и ориентировочное время прибытия.

Однако в компании предупредили, что прогноз времени отправки/прибытия поездов ориентировочный и может быть изменен. Вскоре на сайте перевозчика также должна указываться причина задержки и ориентировочное время отправления.

None - фото 1
Информация о задержках поездов. Фото: скриншот

Напомним, "Укрзализныця" запустила первый Food Train на Киевщине. За полтора дня работники раздали 9 107 порций горячей пищи.

Также писали, что Укрзализныця ввела приятный бонус для пассажиров, поезд которых задерживается на несколько часов.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
