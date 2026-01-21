УЗ обновила интерфейс портала "УЗ Везем" — что изменилось для пассажиров

Укрзализныця улучшила популярный сервис — что изменилось
Из-за проблем с энергоснабжением и сложных погодных условий в Украине задерживаются десятки поездов. Укрзализныця обновила интерфейс портала "УЗ Везем" и теперь стало в разы проще отслеживать информацию о задержках.
УЗ улучшила интерфейс портала "УЗ Везем"
Компания добавила поиск, благодаря которому можно за пару кликов найти нужный поезд. На портале также был добавлен статус поезда (в пути) и ориентировочное время прибытия.
Однако в компании предупредили, что прогноз времени отправки/прибытия поездов ориентировочный и может быть изменен. Вскоре на сайте перевозчика также должна указываться причина задержки и ориентировочное время отправления.
