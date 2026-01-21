УЗ обновила интерфейс портала "УЗ Везем" — что изменилось для пассажиров

Люди на вокзале. Фото: УНИАН

Из-за проблем с энергоснабжением и сложных погодных условий в Украине задерживаются десятки поездов. Укрзализныця обновила интерфейс портала "УЗ Везем" и теперь стало в разы проще отслеживать информацию о задержках.

УЗ улучшила интерфейс портала "УЗ Везем"

Компания добавила поиск, благодаря которому можно за пару кликов найти нужный поезд. На портале также был добавлен статус поезда (в пути) и ориентировочное время прибытия.

Однако в компании предупредили, что прогноз времени отправки/прибытия поездов ориентировочный и может быть изменен. Вскоре на сайте перевозчика также должна указываться причина задержки и ориентировочное время отправления.

Информация о задержках поездов. Фото: скриншот

Напомним, "Укрзализныця" запустила первый Food Train на Киевщине. За полтора дня работники раздали 9 107 порций горячей пищи.

Также писали, что Укрзализныця ввела приятный бонус для пассажиров, поезд которых задерживается на несколько часов.