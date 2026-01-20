Відео
Україна
Головна Транспорт Рейтинг "Укрзалізниці" знизили до "C" — що це означає

Рейтинг "Укрзалізниці" знизили до "C" — що це означає

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 16:55
Fitch Ratings знизило рейтинг "Укрзалізниці" до "C" — деталі
Поїзд "УЗ". Фото: Укрзалізниця

Міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг Укрзалізниці до рівня "C". Це означає, що компанія фактично перебуває на межі дефолту за своїми борговими зобов’язаннями. —

Про це йдеться у пресрелізі агентства.

Читайте також:

Причина зниження — в зупинці виплат боргу

Рейтинг знизили з "СС" після того, як Укрзалізниця припинила виплачувати купони за єврооблігаціями. У Fitch заявили, що у разі, якщо відсотки не будуть сплачені у межах пільгового періоду, рейтинг автоматично знизиться до "RD". А це вже обмежений дефолт. 

Рішення про зупинку виплат УЗ офіційно оголосила 9 січня. В компанії пояснили це необхідністю зберегти ліквідність у воєнний час, щоб не припиняти перевезення й мати змогу виплачувати зарплати працівникам. 

Фінансовий стан Укрзалізниці — критичний 

Фінансова ситуація УЗ залишається критичною через масштабні руйнування інфраструктури, погіршення операційних процесів і постійні атаки з боку Росії, йдеться у пресрелізі компанії.

За даними Fitch, загальна заборгованість Укрзалізниці за єврооблігаціями перевищує один мільярд доларів. Понад сімсот мільйонів з цієї суми компанія має повернути вже у липні 2026 року.  

Йдеться про випуски єврооблігацій, які залучалися для фінансування інфраструктурних проєктів і підтримки ліквідності багато років тому, зокрема напередодні Євро-2012. За ці роки їх не раз рефінансували, а власниками паперів стали різні фінансові установи.  

Раніше ми повідомляли, що у Львові взялися за будівництво міської електрички, яка в рази спростить сполучення містян з європейськими країнами.

Також ми повідомляли, що Укрзалізниця  поставить "вагони незламності" у польському місті Холмі. 

Укрзалізниця кредити Fitch Ratings облігації дефолт
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
