Fitch Ratings знизило рейтинг "Укрзалізниці" до "C" — деталі

Міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг Укрзалізниці до рівня "C". Це означає, що компанія фактично перебуває на межі дефолту за своїми борговими зобов’язаннями. —

Про це йдеться у пресрелізі агентства.

Причина зниження — в зупинці виплат боргу

Рейтинг знизили з "СС" після того, як Укрзалізниця припинила виплачувати купони за єврооблігаціями. У Fitch заявили, що у разі, якщо відсотки не будуть сплачені у межах пільгового періоду, рейтинг автоматично знизиться до "RD". А це вже обмежений дефолт.

Рішення про зупинку виплат УЗ офіційно оголосила 9 січня. В компанії пояснили це необхідністю зберегти ліквідність у воєнний час, щоб не припиняти перевезення й мати змогу виплачувати зарплати працівникам.

Фінансовий стан Укрзалізниці — критичний

Фінансова ситуація УЗ залишається критичною через масштабні руйнування інфраструктури, погіршення операційних процесів і постійні атаки з боку Росії, йдеться у пресрелізі компанії.

За даними Fitch, загальна заборгованість Укрзалізниці за єврооблігаціями перевищує один мільярд доларів. Понад сімсот мільйонів з цієї суми компанія має повернути вже у липні 2026 року.

Йдеться про випуски єврооблігацій, які залучалися для фінансування інфраструктурних проєктів і підтримки ліквідності багато років тому, зокрема напередодні Євро-2012. За ці роки їх не раз рефінансували, а власниками паперів стали різні фінансові установи.

