УЗ повысила цену на постель —новая стоимость комплекта

Укрзализныця увеличила стоимость постельного комплекта. Фото: УЗ. Коллаж: Новини.LIVE

С марта часть пассажиров Укрзализныци вынуждена платить больше. В частности, выросла стоимость комплекта постельного белья для вагонов всех типов.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

УЗ изменила цену на одну из услуг

С первого месяца весны украинцы будут платить за одну из услуг перевозчика немного больше, чем обычно. Подорожание коснется пассажиров, путешествующих ночными рейсами и на дальние расстояния.

Так, за постельный комплект придется отдать 95 гривен, вместо привычных 80 гривен. Таким образом, стоимость белья в этом году выросла на 15 гривен. Комплекты подорожали как в плацкартных, так и в купейных вагонах.

УЗ увеличила цены на постель. Фото: скриншот

Последний раз цены на постель перевозчик повышал в мае 2024 года. Тогда стоимость выросла с 50 до 80 гривен — до этих изменений цена оставалась неизменной в течение 5 лет.

После подорожания комплектов перевозчик начал сначала обновлять старую постель на новую, а впоследствии — менять подушки и матрасы.

Стоимость билетов зависит от дня недели, популярности рейса, сезонности и других факторов, поэтому пассажиры не всегда замечают подорожание какой-то услуги УЗ в пределах 10-20 гривен.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ рассказали, обязаны ли пассажиры самостоятельно собирать и сдавать проводникам свою постель.

Перевозчик объяснил, что в соответствии с правилами, проводник должен забрать белье пассажира за 30 минут до прибытия поезда.

В призвали пассажиров проявлять взаимное уважение и немного заранее до прибытия поезда освободить свое место, чтобы проводник смог вовремя выполнить свои обязанности.

Ранее мы рассказывали, что в начале 2026 года Укрзализныця запустила пробный платный Wi-Fi во флагманском поезде №95/96 Киев-Рахов. Однако пассажиры жалуются на то, что интернет в поезде очень нестабильно работает, из-за чего в дороге нереально работать.

Перевозчик объяснил, что SpaceX ввела временные ограничения для терминалов Starlink, которые движутся быстрее примерно 75-90 км/ч.

Также писали, что Укрзализныця предоставляет услуги по перевозке авто. Благодаря такой возможности вы можете добраться до места назначения вместе со своей "железной ласточкой", не тратя средства на горючее.

Это особенно актуально сейчас, когда цены на бензин и дизель растут со скоростью света.