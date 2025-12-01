Укрзалізниця додала новий святковий штамп у Паспорт мандрівника — деталі

Дитина у вагоні поїзда. Фото: Укрзалізниця

Для маленьких мандрівників на період новорічних свят на вокзалах Кива та Львова додали більше магічної атмосфери. В Укрзалізниці анонсували новий святковий штамп у Паспорт мандрівника. Його проставлятимуть протягом грудня різдвяні янголи — це додасть святкового настрою та атмосфери.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Реклама

Читайте також:

Новий штамп УЗ

В компанії розповіли, що штамп було створено спеціально до прем’єри українського фільму "Потяг до Різдва", який вже можна переглянути у кінотеатрах. В УЗ додали, що київські та львівські вокзали були вибрані не випадково — саме на них велися зйомки із головними героями стрічки.

Поставити такий штамп у Паспорт мандрівника можна буде із 1 до 31 грудня біля інфостійки. Їх проставлятимуть магічні янголи. Такий "документ" можна отримати безплатно в касах Укрзалізниці.

"Твій Паспорт мандрівника поповниться новою чарівною відміткою! Запрошуємо всіх маленьких пасажирів у новорічну подорож разом з Укрзалізницею та казковим світом "Потяг до Різдва"", — йдеться в повідомленні.

Святковий штамп УЗ. Фото: УЗ

Стрічка "Потяг до Різдва" розповідає про спільну поїздку пасажирів з різними цілями та мріями, яким доведеться організувати Святу вечерю у вагоні-ресторані поїзда.

Раніше ми розповідали, як перевірити, чи не затримується ваш потяг Укрзалізниці. Така інформація допоможе краще спланувати свій час.

Також ми писали, коли найвигідніше купувати квитки Укрзалізниці. Вартість посадкового талона залежить від дня тижня, в який відправляється потяг.