Укрзализныця капитально модернизировала электропоезд ЭПЛ9Т-011— маршрут

Укрзализныця обновила еще одну электричку
Национальный перевозчик "Укрзализныця" запускает еще один капитально модернизированный электропоезд ЭПЛ9Т-011. Отремонтированная электричка будет курсировать в Киевской агломерации в направлении Тетерева, Нежина, Гребенки.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В УЗ сообщили, что модернизированная электричка была оборудована удобными местами для сидения и багажа, современным информационным табло, а также столиками с портами Type-C и USB для зарядки гаджетов.
В электропоезде также появились пандусы и места для людей с инвалидностью, таблички со шрифтом Брайля, специально оборудованные зоны для крепления велосипедов, а также пеленальные столики.
В Укрзализныце рассказали, электропоезд ЭПЛ9Т-011 стал 13-м обновленным в 2025 году. Всего с начала полномасштабного вторжения было капитально модернизировано 49 электропоездов.
