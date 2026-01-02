Укрзализныця капитально модернизировала электропоезд ЭПЛ9Т-011— маршрут

Модернизированный электропоезд УЗ ЭПЛ9Т-011. Фото: УЗ

Национальный перевозчик "Укрзализныця" запускает еще один капитально модернизированный электропоезд ЭПЛ9Т-011. Отремонтированная электричка будет курсировать в Киевской агломерации в направлении Тетерева, Нежина, Гребенки.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Реклама

Читайте также:

УЗ отремонтировала еще одну электричку

В УЗ сообщили, что модернизированная электричка была оборудована удобными местами для сидения и багажа, современным информационным табло, а также столиками с портами Type-C и USB для зарядки гаджетов.

В электропоезде также появились пандусы и места для людей с инвалидностью, таблички со шрифтом Брайля, специально оборудованные зоны для крепления велосипедов, а также пеленальные столики.

Места в модернизированном электропоезде УЗ ЭПЛ9Т-011. Фото: УЗ

Специально оборудованные зоны для велосипедов в модернизированном электропоезде УЗ ЭПЛ9Т-011. Фото: УЗ

В Укрзализныце рассказали, электропоезд ЭПЛ9Т-011 стал 13-м обновленным в 2025 году. Всего с начала полномасштабного вторжения было капитально модернизировано 49 электропоездов.

Ранее мы рассказывали, что по многочисленным запросам Укрзализныця продолжила маршрут флагманского поезда "Гуцульщина" №95/96 Киев - Ясиня, который теперь будет курсировать до Рахова.

Также проводник объяснил, как действовать в случае, если вы в поезде Укрзализныци проспали свою станцию.