Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Укрзализныця обновила еще одну электричку

Укрзализныця обновила еще одну электричку

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 10:17
Укрзализныця капитально модернизировала электропоезд ЭПЛ9Т-011— маршрут
Модернизированный электропоезд УЗ ЭПЛ9Т-011. Фото: УЗ

Национальный перевозчик "Укрзализныця" запускает еще один капитально модернизированный электропоезд ЭПЛ9Т-011. Отремонтированная электричка будет курсировать в Киевской агломерации в направлении Тетерева, Нежина, Гребенки.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Реклама
Читайте также:

УЗ отремонтировала еще одну электричку

В УЗ сообщили, что модернизированная электричка была оборудована удобными местами для сидения и багажа, современным информационным табло, а также столиками с портами Type-C и USB для зарядки гаджетов.

В электропоезде также появились пандусы и места для людей с инвалидностью, таблички со шрифтом Брайля, специально оборудованные зоны для крепления велосипедов, а также пеленальные столики.

None - фото 1
Места в модернизированном электропоезде УЗ ЭПЛ9Т-011. Фото: УЗ
None - фото 2
Специально оборудованные зоны для велосипедов в модернизированном электропоезде УЗ ЭПЛ9Т-011. Фото: УЗ

В Укрзализныце рассказали, электропоезд ЭПЛ9Т-011 стал 13-м обновленным в 2025 году. Всего с начала полномасштабного вторжения было капитально модернизировано 49 электропоездов.

Ранее мы рассказывали, что по многочисленным запросам Укрзализныця продолжила маршрут флагманского поезда "Гуцульщина" №95/96 Киев - Ясиня, который теперь будет курсировать до Рахова.

Также проводник объяснил, как действовать в случае, если вы в поезде Укрзализныци проспали свою станцию.

поездки Укрзализныця путешествие поезда Киевская область
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации