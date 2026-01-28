Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Укрзализныця ограничит часть маршрутов — что известно

Укрзализныця ограничит часть маршрутов — что известно

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 18:27
УЗ принимает дополнительные меры безопасности — как это повлияет на пассажиров
Поврежденный вокзал в Лозовой. Фото: ГСЧС Харьковщины

Из-за постоянных атак России по подвижному составу Укрзализныця вводит дополнительные ограничения безопасности. Они в основном будут касаться маршрутов из прифронтовых регионов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Реклама
Читайте также:

УЗ ограничит рейсы

В УЗ отметили, что дополнительными мерами безопасности пытаются снизить риски как для пассажиров, так и для самих железнодорожников.

Во-первых, в компании приняли решение ограничить ряд сообщений на Харьковщине. В частности, автобусные перевозчики организуют стыковочные рейсы в пункты назначения.

Кроме того, УЗ заменит некоторые прямые маршруты дальнего сообщения стыковочными рейсами с пригородными электричками.

Также на отдельных участках и в прифронтовых регионах перевозчик введет особый режим движения.

В компании предупредили пассажиров о потенциальных задержках из-за внеплановых остановок. Ограничения безопасности в основном будут касаться рейсов из Харьковской, Сумской, Запорожской и Херсонской областей.

В Укрзализныце подчеркнули, что несмотря на то, что в компании стремятся, чтобы поезда всегда прибывали вовремя, в нынешней ситуации в приоритете именно безопасность железнодорожников и пассажиров.

Ранее в УЗ объяснили, кто из пассажиров имеет право оставлять свои вещи в багажном отделении под нижним сиденьем.

Также мы сообщали, что рейтинг "Укрзализныци" снизили до "C" — что это значит.

Укрзализныця поезда Харьковская область безопасность война в Украине
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации