УЗ принимает дополнительные меры безопасности — как это повлияет на пассажиров

Из-за постоянных атак России по подвижному составу Укрзализныця вводит дополнительные ограничения безопасности. Они в основном будут касаться маршрутов из прифронтовых регионов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

УЗ ограничит рейсы

В УЗ отметили, что дополнительными мерами безопасности пытаются снизить риски как для пассажиров, так и для самих железнодорожников.

Во-первых, в компании приняли решение ограничить ряд сообщений на Харьковщине. В частности, автобусные перевозчики организуют стыковочные рейсы в пункты назначения.

Кроме того, УЗ заменит некоторые прямые маршруты дальнего сообщения стыковочными рейсами с пригородными электричками.

Также на отдельных участках и в прифронтовых регионах перевозчик введет особый режим движения.

В компании предупредили пассажиров о потенциальных задержках из-за внеплановых остановок. Ограничения безопасности в основном будут касаться рейсов из Харьковской, Сумской, Запорожской и Херсонской областей.

В Укрзализныце подчеркнули, что несмотря на то, что в компании стремятся, чтобы поезда всегда прибывали вовремя, в нынешней ситуации в приоритете именно безопасность железнодорожников и пассажиров.

