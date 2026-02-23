Відео
Головна Транспорт Укрзалізниця обмежила рух потягів — куди можна дістатися лише автобусами

Укрзалізниця обмежила рух потягів — куди можна дістатися лише автобусами

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 14:38
Атаки РФ на залізницю — УЗ скоригувала графіки деяких потягів
УЗ через атаки Росії коригує графіки руху потягів. Фото: УЗ, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Через постійні обстріли Росії Укрзалізниця вимушена оперативно змінювати графік руху потягів.  Національний перевізник оприлюднив актуальну інформацію щодо розкладу потягів станом на 23 лютого.

Про затримки та скасовані рейси поїздів повідомляє Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УЗ

Читайте також:

Посилений режим моніторингу на Херсонщині

Перевізник повідомив, що на сполученні Миколаїв — Херсон маршрут будуть дублювати автобуси. У разі оголошення повітряної тривоги в Миколаєві —  потрібно буде перечекати небезпеку в укритті.

В компанії закликали пасажирів уважно стежити за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями залізничників на вокзалах й у потягах.

Адаптовані графіки на Чернігівщині

В компанії попередили, що регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа. Перевізник також ввів адаптовані графіки руху приміських потягів на ніжинському напрямку.

Рух потягів на Харківщині та Донеччині

Залізнична ділянка від Лозової до Краматорська надалі залишається зоною підвищених ризиків — маршрут продубльовано автобусами.

Регіональні експреси ізюмського напрямку курсують за розкладом.

Безпекова ситуація в Запорізькій області

В УЗ повідомили, що між Дніпром і Запоріжжям зараз в основному курсують автобуси.

Що ще варто знати українцям

В УЗ розповіли, хто має право залишати свої сумки та валізи у багажному відділенні під нижнім сидінням.

Зокрема, за правилами перевізника місце для зберігання речей під нижньою полицею належить пасажиру, який придбав квиток на це місце. 

Тобто пасажири з верхніх полиць не мають права  без попередньої згоди пасажира знизу займати простір під чужою нижньою полицею.

Раніше досвідчений мандрівник поділився маловідовими фішками для подорожей Укрзалізницею. Він пояснив, як купувати квитки лише у нові вагони та без необхідності не розряджати свій гаджет.

Також ми писали, чому чоловіків пускають у жіночі купе Укрзалізниці.  За рішенням начальника поїзда, в дорозі допускається пересадка пасажирів на будь-які вільні місця, що є у потязі. 

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
