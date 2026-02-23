Видео
УЗ изменила графики поездов — куда можно добраться только автобусами

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 14:38
Атаки РФ на железную дорогу — УЗ изменила графики части поездов
УЗ из-за атак России корректирует графики движения поездов. Фото: УЗ, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Из-за постоянных обстрелов России Укрзализныця вынуждена изменять график движения поездов. Перевозчик обнародовал актуальную информацию о расписании рейсов по состоянию на 23 февраля.

О задержках и отмененных рейсах поездов сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Читайте также:

Усиленный режим мониторинга на Херсонщине

Перевозчик сообщил, что на сообщении Николаев — Херсон маршрут будут дублировать автобусы. В случае объявления воздушной тревоги в Николаеве — нужно будет переждать опасность в укрытии.

В компании призвали пассажиров внимательно следить за оповещениями в приложении Укрзализныци и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах.

Адаптированные графики на Черниговщине

В компании предупредили, что региональные поезда временно курсируют до/из Конотопа. Перевозчик также ввел адаптированные графики движения пригородных поездов на нежинском направлении.

Движение поездов на Харьковщине и Донецкой области

Железнодорожный участок от Лозовой до Краматорска в дальнейшем остается зоной повышенных рисков — маршрут продублирован автобусами.

Региональные экспрессы изюмского направления курсируют по расписанию.

Ситуация с безопасностью в Запорожской области

В УЗ сообщили, что между Днепром и Запорожьем сейчас в основном курсируют автобусы.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ рассказали, кто имеет право оставлять свои сумки и чемоданы в багажном отделении под нижним сиденьем.

В частности, по правилам перевозчика место для хранения вещей под нижней полкой принадлежит пассажиру, который приобрел билет на это место.

То есть пассажиры с верхних полок не имеют права без предварительного согласия пассажира снизу занимать пространство под чужой нижней полкой.

Ранее опытный путешественник поделился малоизвестными фишками для путешествий Укрзализныцей. Он объяснил, как покупать билеты только в новые вагоны и без необходимости не разряжать свой гаджет.

Также мы писали, почему мужчин пускают в женские купе Укрзализныци. По решению начальника поезда, в пути допускается пересадка пассажиров на любые свободные места, которые есть в поезде.

Укрзализныця путешествие Чернигов поезда вагон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
