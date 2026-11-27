Поїзд Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

Деякі українці можуть суттєво заощадити на подорожах Укрзалізницею, а в окремих випадках — взагалі нічого не платити за проїзд. Частина пасажирів має право на знижки протягом усього року, а інші можуть скористатися додатковими пільгами лише взимку. Відомо, хто може купувати квитки за половину вартості та кому доступні безкоштовні поїздки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.

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Кому доступна знижка 50% на квитки до травня

Щороку з 1 жовтня до 15 травня в Україні діють сезонні пільги на проїзд залізницею. Протягом цього періоду купувати квитки за половину вартості можуть:

люди з інвалідністю I, II та III груп;

діти з інвалідністю;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

жертви нацистських переслідувань;

особи, які супроводжують людей з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю.

Кількість поїздок протягом пільгового сезону необмежена. Для супровідників пільга діє лише під час спільної подорожі та поширюється на одну людину, яка супроводжує пільговика.

Хто має право на безкоштовний проїзд у поїздах далекого сполучення

Люди з інвалідністю внаслідок війни I та II груп мають право раз на рік безкоштовно проїхати в обидва боки — до місця призначення та назад. Для людей з інвалідністю внаслідок війни III групи та учасників бойових дій передбачено два варіанти на вибір:

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безкоштовна поїздка в обидва боки один раз на два роки;

поїздка в обидва боки зі знижкою 50% один раз на рік.

Щоб скористатися такою можливістю, учаснику бойових дій потрібно пред'явити в касі посвідчення УБД та лист із талонами. Самостійно відривати талони від листа категорично не можна. Це має зробити касир під час оформлення квитка, інакше талон можуть визнати недійсним.

Хто може безкоштовно їздити в електричках

Значно більше українців мають право на безкоштовний проїзд у приміських поїздах. Серед них:

пенсіонери за віком;

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

ліквідатори аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорій;

діти з багатодітних родин;

діти-сироти.

Але навіть за наявності пільги потрібно оформити квиток. Для цього достатньо пред'явити оригінал посвідчення в касі та отримати квиток із нульовою вартістю.

А ось пенсіонерам за віком, які не мають іншого пільгового статусу, за проїзд у поїздах далекого сполучення доведеться платити повну вартість.

Хто може купувати квитки на поїзд дешевше протягом року

Діти віком до шести років можуть подорожувати залізницею безкоштовно, якщо їм не потрібне окреме місце у вагоні. Якщо ж батьки хочуть, щоб дитина мала власну полицю, доведеться оформити дитячий квиток. Для дітей віком від 6 до 14 років діє знижка 25% від вартості дорослого квитка.

Студенти денної форми навчання можуть купувати квитки зі знижкою 50% протягом усього року. Однак пільга поширюється лише на проїзд у:

загальних вагонах;

плацкартних вагонах;

вагонах другого та третього класів;

регіональних поїздах.

Купувати квитки лише за половину вартості також мають право батьки військовослужбовців, які загинули, померли або зникли безвісти під час проходження військової служби.

Значну частину пільг (студентські, дитячі та для людей з інвалідністю) не обов'язково оформлювати в черзі на вокзалі — квитки можна купити онлайн у застосунку чи на сайті Укрзалізниці.

Що робити, якщо відмовляють у пільговому проїзді

За безпідставну відмову в пільговому перевезенні в Україні передбачено штраф у розмірі 850 гривень. Якщо пасажир має всі необхідні документи, але йому відмовляють в оформленні пільгового квитка, можна звернутися на гарячу лінію Укрзалізниці за номером 0 800 503 111.

Раніше Новини.LIVE писали, які зручності Укрзалізниця передбачила для пасажирів під час поїздок. У нових і модернізованих вагонах купе та СВ можна безкоштовно розігріти домашню їжу в мікрохвильовці або залишити продукти в холодильнику. Для цього достатньо звернутися до провідника, адже самостійно заходити до службового купе пасажирам заборонено.

Також ми розповідали, які умови пропонує міжнародний потяг Укрзалізниці Київ — Холм. У нових купе є шахові столики, кольорова підсвітка, розетки та USB-порти, а для батьків із немовлятами облаштували пеленальний столик. Квитки коштують від 2 973 гривень, а потяг вирушає з Києва щодня о 18:40.