Потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

Один із найпопулярніших міжнародних залізничних рейсів українців — потяг Укрзалізниці із Києва до польського міста Холма. Воно є хабом, з якого в рази простіше дістатися до інших міст Європи. Одна з пасажирок показала умови у вагонах.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на diana.tsuranova в соцмережі Threads.

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Купе у потязі УЗ до Польщі

Мандрівниця показала умови для пасажирів у міжнародному потягу Укрзалізниці 19/20 К Київ-Холм. Дівчина була у захваті від новеньких вагонів.

Зокрема, у них облаштували столики із шаховою дошкою. Пасажири можуть пограти в дорозі, шахи можна попросити у провідниці.

Крім того, на панелі в кожному купе можна відрегулювати кольорову підсвітку і слідкувати за тим, чи вільний туалет.

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У кожного пасажира є окрема розетка, а також додаткові виходи USB та Type-C. У купе також продумана зона для зберігання речей.

"Приємна провідниця, платний Wi-Fi, десерти з Milk Bar. Нам ще й пощастило, що не було сусідів", — поділилась пасажирка.

Купе УЗ з Києва до Холма. Фото: скриншот

Вона також розповіла, що для батьків із немовлятами у туалеті облаштований пеленальний столик. Також є спеціальний стільчик, в який можна посадити маленьку дитину.

Скільки коштують квитки з УЗ з Києва до Холма

Потяг 19/20 К вирушає з Києва щодня 18:40, а прибуває до Холму наступного ранку о 05:00. За одне місце купе доведеться віддати від 2 973 грн.

Поїзд носить ім'я відомого українського історика та очільника Української Центральної Ради Михайла Грушевського.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як діяти пасажирам Укрзалізниці під час конфліктів у потязі. Якщо сусід порушує спокій або поводиться агресивно, потрібно одразу звернутися до поїзної бригади. А за куріння у вагоні, тамбурі чи на платформі порушнику загрожує штраф від 85 до 340 гривень.

Також ми писали, що на одному із внутрішніх рейсів Укрзалізниця оновила меню. Зокрема, пасажири можуть замовити сирники. Перевізник запевнив, що перелік поїздів із оновленим асортиментом буде згодом доповнюватися.