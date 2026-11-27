Поезд Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE

Некоторые украинцы могут существенно сэкономить на поездках с Укрзализныцей, а в отдельных случаях — вообще не платить за проезд. Часть пассажиров имеет право на скидки в течение всего года, а другие могут воспользоваться дополнительными льготами только зимой. Известно, кто может покупать билеты за половину стоимости и кому доступны бесплатные поездки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

Реклама

Кому доступна скидка 50% на билеты до мая

Ежегодно с 1 октября по 15 мая в Украине действуют сезонные льготы на проезд по железной дороге. В течение этого периода покупать билеты за половину стоимости могут:

люди с инвалидностью I, II и III групп;

дети с инвалидностью;

люди с инвалидностью вследствие войны;

жертвы нацистских преследований;

лица, сопровождающие людей с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью.

Количество поездок в течение льготного сезона неограниченно. Для сопровождающих лиц льгота действует только во время совместной поездки и распространяется на одного человека, сопровождающего льготника.

Кто имеет право на бесплатный проезд в поездах дальнего следования

Люди с инвалидностью вследствие войны I и II групп имеют право раз в год бесплатно проехать в обе стороны — до места назначения и обратно. Для людей с инвалидностью вследствие войны III группы и участников боевых действий предусмотрено два варианта на выбор:

Читайте также:

бесплатная поездка в обе стороны один раз в два года;

поездка в обе стороны со скидкой 50 % один раз в год.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, участнику боевых действий необходимо предъявить в кассе удостоверение УБД и бланк с талонами. Самостоятельно отрывать талоны от листа категорически нельзя. Это должен сделать кассир при оформлении билета, иначе талон могут признать недействительным.

Кто может бесплатно ездить на электричках

Значительно больше украинцев имеют право на бесплатный проезд в пригородных поездах. Среди них:

пенсионеры по возрасту;

участники боевых действий;

люди с инвалидностью вследствие войны;

ликвидаторы аварии на ЧАЭС 1 и 2 категорий;

дети из многодетных семей;

дети-сироты.

Но даже при наличии льготы необходимо оформить билет. Для этого достаточно предъявить оригинал удостоверения в кассе и получить билет с нулевой стоимостью.

А вот пенсионерам по возрасту, не имеющим другого льготного статуса, за проезд в поездах дальнего следования придется платить полную стоимость.

Кто может покупать билеты на поезд дешевле в течение года

Дети в возрасте до шести лет могут путешествовать по железной дороге бесплатно, если им не требуется отдельное место в вагоне. Если же родители хотят, чтобы у ребенка была собственная полка, придется оформить детский билет. Для детей в возрасте от 6 до 14 лет действует скидка 25% от стоимости взрослого билета.

Студенты дневной формы обучения могут покупать билеты со скидкой 50% в течение всего года. Однако льгота распространяется только на проезд в:

общих вагонах;

плацкартных вагонах;

вагонах второго и третьего классов;

региональных поездах.

Покупать билеты только за половину стоимости также имеют право родители военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести во время прохождения военной службы.

Значительную часть льгот (студенческие, детские и для людей с инвалидностью) не обязательно оформлять в очереди на вокзале — билеты можно купить онлайн в приложении или на сайте Укрзализныци.

Что делать, если отказывают в льготном проезде

За безосновательный отказ в льготном перевозе в Украине предусмотрен штраф в размере 850 гривен. Если у пассажира есть все необходимые документы, но ему отказывают в оформлении льготного билета, можно обратиться на горячую линию Укрзализныци по номеру 0 800 503 111.

Ранее Новини.LIVE писали, какие удобства Укрзализныця предусмотрела для пассажиров во время поездок. В новых и модернизированных вагонах купе и СВ можно бесплатно разогреть домашнюю еду в микроволновке или оставить продукты в холодильнике. Для этого достаточно обратиться к проводнику, ведь самостоятельно заходить в служебное купе пассажирам запрещено.

Также мы рассказывали, какие условия предлагает международный поезд Укрзализныци Киев — Холм. В новых купе есть шахматные столики, цветная подсветка, розетки и USB-порты, а для родителей с младенцами оборудовали пеленальный столик. Билеты стоят от 2 973 гривен, а поезд отправляется из Киева ежедневно в 18:40.