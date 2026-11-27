Поїзд Укрзалізниці. Фото: УНІАН

У грудні минулого року стала доступна програма "3000 км Україною", яка надає можливість їздити потягами Укрзалізниці безкоштовно. Одна із досвідчених мандрівниць показала, як можна забронювати місця без жодних доплат.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на відео користувача iryna_yuu в Instagram.

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Як мандрувати потягами Україною безкоштовно

"3000 кілометрів Україною" — програма, яка надає можливість пасажирам отримати квитки для подорожей всередині країни. Назву було обрано не просто так — 3000 кілометрів — це відстань від Запоріжжя до Ужгорода та зворотно, тобто це найдовший рейс Україною.

Щоб скористатись програмою, необхідно завантажити додаток Укрзалізниці і у своєму профілі після авторизації через "Дію" обрати "Отримати кілометр".

"Після цього шукаємо потрібний напрямок і обираємо потяг з позначкою кілометр. Далі обираєте місце і тиснете застосувати кілометр. Квиток або стане дешевшим, або зовсім безкоштовним", — додала пасажирка.

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Вона також розповіла, що пасажир має право безкоштовно здати в залізничну касу квиток, якщо потяг запізнюється більше, ніж на годину і ви вже на ньому не поїдете.

Крім того, варто пам'ятати, що програма "3000 км Україною" покриває лише вартість самої поїздки. Зокрема, постіль, чай, квитки на багаж чи улюбленця та інші товари в потягу пасажиру доведеться купувати за власний кошт.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як діяти пасажирам Укрзалізниці під час конфліктів у потязі. Якщо сусід порушує спокій або поводиться агресивно, потрібно одразу звернутися до поїзної бригади. А за куріння у вагоні, тамбурі чи на платформі порушнику загрожує штраф від 85 до 340 гривень.

Також ми писали, за що в потязі Укрзалізниця не треба доплачувати пасажирам. Зокрема, квиток на потяг не лише дає можливість дістатися із пункту А до пункту Б, а і "ключиком" до деяких сервісів без доплат. Також не варто боятися травмуватися у вагоні.