Діти у вагоні поїзда. Фото: Укрзалізниця

Бутерброди, печиво та інші холодні перекуси — звична їжа для багатьох пасажирів під час тривалих подорожей залізницею. Українці беруть із собою перекуси з дому, щоб заощадити на харчуванні в дорозі. Проте мало хто знає, що у вагонах Укрзалізниці є можливість розігріти домашній обід. Відомо, у яких вагонах можна скористатися мікрохвильовкою та чи доведеться за це платити.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на правила Укрзалізниці.

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Чи можна безкоштовно розігріти їжу в поїзді

У деяких вагонах Укрзалізниці у службовому купе провідника є мікрохвильова піч та холодильник. Пасажири можуть користуватися цією технікою безкоштовно.

Тож якщо ви взяли із собою домашню їжу, можна попросити провідника її розігріти. Доплачувати за це нічого не потрібно. Так само можна попросити покласти продукти в холодильник. Скористатися цією можливістю може будь-який пасажир вагона незалежно від вартості квитка. Але така послуга не передбачена у поїздах Інтерсіті.

У яких вагонах Укрзалізниці є мікрохвильовки

Наявність мікрохвильової печі залежить від того, наскільки сучасний вагон дістався пасажиру. Найбільше шансів розігріти домашній обід у нових та модернізованих вагонах купе і СВ. У старих плацкартних та купейних вагонах такої техніки зазвичай немає через обмежену потужність електромережі.

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Якщо у вашому вагоні мікрохвильовка відсутня, можна попросити допомоги у провідника сусіднього вагона, де є така техніка. Також можна безкоштовно попросити окріп.

Що потрібно знати, якщо берете домашню їжу в поїзд

Самостійно заходити до службового купе та користуватися мікрохвильовкою пасажирам не дозволяється. Достатньо передати контейнер із їжею провіднику, який її розігріє.

Краще ще вдома подбати про відповідний посуд. Це має бути скляний контейнер або пластиковий із маркуванням, яке дозволяє використовувати його в мікрохвильовій печі. А ось металеві ємності та фольга для цього не підходять.

Що робити, якщо просять гроші за розігрів їжі

Якщо провідник вимагає гроші за розігрів їжі або відмовляється допомогти, хоча у вагоні є справна мікрохвильовка, можна звернутися до начальника поїзда або зателефонувати на гарячу лінію Укрзалізниці за номером 0 800 503 111.

Раніше Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця прискорює поїздки між Києвом і Львовом. Із 4 грудня запустять новий Інтерсіті №777/778, який долатиме маршрут без зупинок за 5 годин 58 хвилин. Поїзд курсуватиме в обох напрямках за розкладом: вранці зі Львова та ввечері з Києва.

Також ми розповідали, чому пасажири Укрзалізниці поки не можуть купити квитки на деякі грудневі рейси. Перевізник оновлює графік руху на 2026/2027 роки, тому продаж на 13 грудня та наступні дати відкриватиме поступово протягом цього й наступного тижня.