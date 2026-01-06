Видео
Видео

Украинцы не могут приобрести билеты УЗ — когда появятся в продаже

Украинцы не могут приобрести билеты УЗ — когда появятся в продаже

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 14:42
УЗ меняет график движения поездов после 21 января — что надо знать пассажирам
Пассажиры Укрзализныци. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia/

Национальный перевозчик "Укрзализныця" предупредил пассажиров об изменениях из-за атаки России на Киевскую область. В частности продажа билетов на некоторые рейсы после 21 января будет открыта только после корректировки расписания движения поездов.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ в Facebook.

УЗ меняет график движения поездов

Отмечается, что компания вносит изменения в график поездов из-за осложнений на недавно пораженном россиянами Фастовском участке железной дороги и из соображений безопасности.

В УЗ сообщили, что измененные графики будут готовы до конца суток 7 января, а продажа будет открыта с 8 января. В частности, билеты на рейсы внутри страны можно будет приобрести с 8 утра, на международные направления — с 9 часов.

По новому расписанию поезда начнут курсировать уже с четверга, 22 января. В компании также предупредили, что до этой даты возможны задержки на Фастовском участке железной дороги продолжительностью 1-2 часа.

Ранее мы рассказывали, что по многочисленным запросам Укрзализныця продлила маршрут флагманского поезда "Гуцульщина" №95/96 Киев — Ясиня, который теперь будет курсировать до Рахова.

Также проводник объяснил, как действовать в случае, если вы в поезде Укрзализныци проспали свою станцию.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
