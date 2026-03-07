Подорож УЗ — як "урвати" квитки на міжнародні потяги

Українці намагаються придбати квитки на міжнародні потяги. Фото: Суспільне, УЗ. Колаж: Новини.LIVE.

Українці скаржаться через те, що не можуть придбати квитки Укрзалізниці на деякі міжнародні напрямки. В компанії пояснили, якими принципами керуються при розподілі квитків до міст Європи.

Чому не завжди можна купити квитки на міжнародні потяги УЗ

До перевізника звернулась пасажирка, яка поцікавилась, з якої причини на один і той самий потяг з Хмельницького доступно 200+ місць, а в Вінниці — 0 місць.

"Чому такий розподіл? Вінниця місто за розміром таке саме як Хмельницький якщо не більше вже, це теж обласний центр", — запитала дівчина.

В УЗ пояснили, що поїзди Інтерсіті+ №705/706 та №715/716 є міжнародними, через це для них діє окремий принцип продажу квитків.

"Пріоритет у таких поїздах надається саме міжнародним перевезенням, тобто пасажирам, які подорожують до або з Польщі. У межах України попередній продаж місць обмежується певною нормою, яка формується з урахуванням бронювання місць міжнародними пасажирами.Через це іноді виникає ситуація, коли на один і той самий поїзд можуть бути доступні квитки на довші ділянки маршруту", — повідомив перевізник.

В УЗ додали, що система продажу працює за принципом сегментів: якщо пасажир придбав квиток, наприклад, Хмельницький — Перемишль, то відповідне місце може бути доступним для продажу на ділянку Київ — Хмельницький.

Окрім того, у Вінниці дуже високий пасажиропотік і квитки дуже швидко розкуповують.

Перевізник порекомендував в такому випадку придбати квиток до Хмельницького або Тернополя, вийти на станції Вінниця, а після поїздки оформити повернення коштів за непрослідувану частину маршруту.

В УЗ пояснили, що для повернення коштів після прибуття поїзда необхідно звернутися до чергового по вокзалу станції, який поставить відповідну відмітку на проїзному документі та підкаже подальший порядок оформлення повернення коштів за непрослідувану відстань.

Що ще цікаво знати про подорожі з УЗ

В УЗ також розповіли, хто має право залишати свої сумки та валізи у багажному відділенні під нижнім сидінням.

Як з'ясувалось, місце для зберігання речей під нижньою полицею належить тільки пасажиру, який придбав квиток на це місце. Таким чином, пасажири з верхніх полиць не мають права без попередньої згоди пасажира знизу займати простір під чужою нижньою полицею.

Користувачі мережі були обурені такою відповіддю, адже на думку багатьох — це несправедливий підхід.

Раніше ми розповідали, чи не планують в Укразлізниці найближчим часом зробити позначки хто їде в купе — чоловік, жінка, дитина. Така можливість в рази б спрощувало вибір місця в купе і точно зменшувало тривожність під час очікування своїх попутчиків.

Також писали, що багато українців не можуть придбати квитки Укрзалізниці до Карпат. Дефіцитними є рейси до Берегового.

В УЗ пояснили, що напрямок до Закарпаття, зокрема до Берегового та інших курортних міст Карпатського регіону, зараз є одним із найбільш завантажених у системі продажу. Частина місць у поїздах на цьому напрямку бронюється під державні потреби.

При цьому парк пасажирських вагонів обмежений, і можливості збільшувати кількість поїздів до Карпат наразі неможливо.