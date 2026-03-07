Путешествие УЗ — как точно купить билет за границу

Украинцы пытаются приобрести билеты на международные поезда. Фото: Суспільне, УЗ. Коллаж: Новини.LIVE.

Украинцы жалуются из-за того, что не могут приобрести билеты Укрзализныци на некоторые международные направления. В компании объяснили, какими принципами руководствуются при распределении билетов и кому предоставляют приоритет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на УЗ в соцсети Threads.

Почему не всегда можно купить билеты на международные поезда УЗ

К перевозчику обратилась пассажирка, которая поинтересовалась, по какой причине на один и тот же поезд из Хмельницкого доступно 200+ мест, а в Виннице — 0 мест.

"Почему такое распределение? Винница город по размеру такой же как Хмельницкий если не больше уже, это тоже областной центр", — спросила девушка.

В УЗ объяснили, что поезда Интерсити+ №705/706 и №715/716 являются международными, поэтому для них действует отдельный принцип продажи билетов.

"Приоритет в таких поездах предоставляется именно международным перевозкам, то есть пассажирам, которые путешествуют в или из Польши. В пределах Украины предварительная продажа мест ограничивается определенной нормой, которая формируется с учетом бронирования мест международными пассажирами, поэтому иногда возникает ситуация, когда на один и тот же поезд могут быть доступны билеты на более длинные участки маршрута", — сообщил перевозчик.

В УЗ добавили, что система продаж работает по принципу сегментов: если пассажир приобрел билет, например, Хмельницкий — Перемышль, то соответствующее место может быть доступным для продажи на участок Киев — Хмельницкий.

Кроме того, в Виннице очень высокий пассажиропоток и билеты очень быстро раскупают.

Перевозчик порекомендовал в таком случае приобрести билет до Хмельницкого или Тернополя, выйти на станции Винница, а после поездки оформить возврат средств за непроследованную часть маршрута.

В УЗ объяснили, что для возврата средств после прибытия поезда необходимо обратиться к дежурному по вокзалу станции, который поставит соответствующую отметку на проездном документе и подскажет дальнейший порядок оформления возврата средств за непрослеженное расстояние.

Что еще интересно знать о путешествиях с УЗ

В УЗ также рассказали, кто имеет право оставлять свои сумки и чемоданы в багажном отделении под нижним сиденьем.

Как выяснилось, место для хранения вещей под нижней полкой принадлежит только пассажиру, который приобрел билет на это место. Таким образом, пассажиры с верхних полок не имеют права без предварительного согласия пассажира снизу занимать пространство под чужой нижней полкой.

Пользователи сети были возмущены таким ответом, ведь по мнению многих — это несправедливый подход.

Ранее мы рассказывали, не планируют ли в Укразлизныце в ближайшее время сделать отметки кто едет в купе — мужчина, женщина, ребенок. Такая возможность в разы бы упрощало выбор места в купе и точно уменьшало тревожность во время ожидания своих попутчиков.

Также писали, что многие украинцы не могут приобрести билеты Укрзализныци в Карпаты. Дефицитными являются рейсы в Берегово.

В УЗ объяснили, что направление в Закарпатье, в частности в Берегово и другие курортные города Карпатского региона, сейчас является одним из самых загруженных в системе продаж. Часть мест в поездах на этом направлении бронируется под государственные нужды.

При этом парк пассажирских вагонов ограничен, и возможности увеличивать количество поездов в Карпаты пока невозможно.