Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Украинцы не могут приобрести билеты на поезда УЗ за границу — что случилось

Украинцы не могут приобрести билеты на поезда УЗ за границу — что случилось

Ua ru
Дата публикации 7 марта 2026 17:55
Путешествие УЗ — как точно купить билет за границу
Украинцы пытаются приобрести билеты на международные поезда. Фото: Суспільне, УЗ. Коллаж: Новини.LIVE.

Украинцы жалуются из-за того, что не могут приобрести билеты Укрзализныци на некоторые международные направления. В компании объяснили, какими принципами руководствуются при распределении билетов и кому предоставляют приоритет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на УЗ в соцсети Threads.

Реклама
Читайте также:

Почему не всегда можно купить билеты на международные поезда УЗ

К перевозчику обратилась пассажирка, которая поинтересовалась, по какой причине на один и тот же поезд из Хмельницкого доступно 200+ мест, а в Виннице — 0 мест.

"Почему такое распределение? Винница город по размеру такой же как Хмельницкий если не больше уже, это тоже областной центр", — спросила девушка.

В УЗ объяснили, что поезда Интерсити+ №705/706 и №715/716 являются международными, поэтому для них действует отдельный принцип продажи билетов.

"Приоритет в таких поездах предоставляется именно международным перевозкам, то есть пассажирам, которые путешествуют в или из Польши. В пределах Украины предварительная продажа мест ограничивается определенной нормой, которая формируется с учетом бронирования мест международными пассажирами, поэтому иногда возникает ситуация, когда на один и тот же поезд могут быть доступны билеты на более длинные участки маршрута", — сообщил перевозчик.

В УЗ добавили, что система продаж работает по принципу сегментов: если пассажир приобрел билет, например, Хмельницкий — Перемышль, то соответствующее место может быть доступным для продажи на участок Киев — Хмельницкий.

Кроме того, в Виннице очень высокий пассажиропоток и билеты очень быстро раскупают.

Перевозчик порекомендовал в таком случае приобрести билет до Хмельницкого или Тернополя, выйти на станции Винница, а после поездки оформить возврат средств за непроследованную часть маршрута.

В УЗ объяснили, что для возврата средств после прибытия поезда необходимо обратиться к дежурному по вокзалу станции, который поставит соответствующую отметку на проездном документе и подскажет дальнейший порядок оформления возврата средств за непрослеженное расстояние.

Что еще интересно знать о путешествиях с УЗ

В УЗ также рассказали, кто имеет право оставлять свои сумки и чемоданы в багажном отделении под нижним сиденьем.

Как выяснилось, место для хранения вещей под нижней полкой принадлежит только пассажиру, который приобрел билет на это место. Таким образом, пассажиры с верхних полок не имеют права без предварительного согласия пассажира снизу занимать пространство под чужой нижней полкой.

Пользователи сети были возмущены таким ответом, ведь по мнению многих — это несправедливый подход.

Ранее мы рассказывали, не планируют ли в Укразлизныце в ближайшее время сделать отметки кто едет в купе — мужчина, женщина, ребенок. Такая возможность в разы бы упрощало выбор места в купе и точно уменьшало тревожность во время ожидания своих попутчиков.

Также писали, что многие украинцы не могут приобрести билеты Укрзализныци в Карпаты. Дефицитными являются рейсы в Берегово.

В УЗ объяснили, что направление в Закарпатье, в частности в Берегово и другие курортные города Карпатского региона, сейчас является одним из самых загруженных в системе продаж. Часть мест в поездах на этом направлении бронируется под государственные нужды.

При этом парк пассажирских вагонов ограничен, и возможности увеличивать количество поездов в Карпаты пока невозможно.

Укрзализныця путешествие поезда билеты выезд за границу
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации